Сообщение Аминарвис » 28 май 2020, 17:17

Ношпа?? Ее кто то пьет сейчас еще? Это настолько древние и вредные таблетки, что я думала их запретили давно. У меня от них всегда жутко желудок болел и аритмия почему то начиналась. Никогда в жизни их больше не покупаю