Обезболивающее при критических днях.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Обезболивающее при критических днях.
Девчонки, подскажите плиз, как справляетесь с болью при КД? Какие обезболивающие помогают Вам? У меня ужасно болит низ живота и но-шпа вообще не помогает.
Re: Обезболивающее при критических днях.
У меня раньше эти дни были болезненные. А теперь знаю хорошее средство - дексонал, помогает быстро и действует долго.
Re: Обезболивающее при критических днях.
Ношпа?? Ее кто то пьет сейчас еще? Это настолько древние и вредные таблетки, что я думала их запретили давно. У меня от них всегда жутко желудок болел и аритмия почему то начиналась. Никогда в жизни их больше не покупаю
Re: Обезболивающее при критических днях.
Ношпа вообще слабенькая, мне она тоже не помогает. От кетонала желудок у меня болит, дексалгин дорогущие. Дексонал пью последнее время, мне в аптеке его когда-то посоветовали от зубной боли, я купила и теперь принимаю и когда кд, и когда спину прихватит, отлично снимает боль.
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