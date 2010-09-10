Обезболивающее при критических днях.

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Магдуся
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 13:00

Обезболивающее при критических днях.

Сообщение Магдуся » 28 май 2020, 00:43

Девчонки, подскажите плиз, как справляетесь с болью при КД? Какие обезболивающие помогают Вам? У меня ужасно болит низ живота и но-шпа вообще не помогает.
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dendi
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 16:18

Re: Обезболивающее при критических днях.

Сообщение dendi » 28 май 2020, 06:24

У меня раньше эти дни были болезненные. А теперь знаю хорошее средство - дексонал, помогает быстро и действует долго.
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Аминарвис
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 13:50

Re: Обезболивающее при критических днях.

Сообщение Аминарвис » 28 май 2020, 17:17

Ношпа?? Ее кто то пьет сейчас еще? Это настолько древние и вредные таблетки, что я думала их запретили давно. У меня от них всегда жутко желудок болел и аритмия почему то начиналась. Никогда в жизни их больше не покупаю
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ambition
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:33

Re: Обезболивающее при критических днях.

Сообщение ambition » 01 июн 2020, 20:05

Ношпа вообще слабенькая, мне она тоже не помогает. От кетонала желудок у меня болит, дексалгин дорогущие. Дексонал пью последнее время, мне в аптеке его когда-то посоветовали от зубной боли, я купила и теперь принимаю и когда кд, и когда спину прихватит, отлично снимает боль.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Обезболивающее при критических днях.

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 08:37

Обычно, если есть боли, значит, есть воспаление. Лучше к врачу. На счет обезболивающих, вообще любых препаратов, я в таком случае использую травы. Например, сбор https://travy.cc/mat-i-macheha/ мать-и-мачехи, который щадящим образом действует на весь организм, снимая воспаления мочеполовой системы, боли.
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