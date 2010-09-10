Крем для рук
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Крем для рук
Девушки, какой крем для рук используете? хочу жене подарить
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Крем для рук
Мне крема не особо подходят, руки очень сушат, не знаю почему. А недавно я открыла для себя парафин https://krasnodar.gooz.ru/category/parafin-dlya-ruk Делаю с ним ванночки, эффект хороший. После нескольких процедур, руки стали увлажненными и даже меньше морщинок теперь на них.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Крем для рук
Мне тоже нужно подобрать хороший кремик для рук, и для личика. В общем, всю косметичку бы обновить не помешало.
Re: Крем для рук
Я бы тоже купил что-то на подарок девушке. У неё очень сухая кожа... Боюсь, как бы не прогадать.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Крем для рук
Изначально нужно подобрать хороший бренд. Я всегда так делаю. Только уже потом беру всё, что нужно.
5 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей