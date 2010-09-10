Крем для рук

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Крем для рук

Сообщение Алексей Кобзарь » 28 май 2020, 14:54

Девушки, какой крем для рук используете? хочу жене подарить
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Крем для рук

Сообщение Наташа Швец » 28 май 2020, 15:02

Мне крема не особо подходят, руки очень сушат, не знаю почему. А недавно я открыла для себя парафин https://krasnodar.gooz.ru/category/parafin-dlya-ruk Делаю с ним ванночки, эффект хороший. После нескольких процедур, руки стали увлажненными и даже меньше морщинок теперь на них.
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Крем для рук

Сообщение Вероника Климова » Сегодня, 12:51

Мне тоже нужно подобрать хороший кремик для рук, и для личика. В общем, всю косметичку бы обновить не помешало.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Крем для рук

Сообщение DenisKot » Сегодня, 15:18

Я бы тоже купил что-то на подарок девушке. У неё очень сухая кожа... Боюсь, как бы не прогадать.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Крем для рук

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 15:56

Изначально нужно подобрать хороший бренд. Я всегда так делаю. Только уже потом беру всё, что нужно.
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