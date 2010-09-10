Экскаватор Doosan
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Экскаватор Doosan
Как считаете, стоит ли покупать не новый экскаватор Doosan? У меня своя строительная компания небольшая и экскаватор я арендую сейчас. А тут свой будет. Только наверное запчасти к нему найти будет не просто. Да и дорогие они наверное.
Re: Экскаватор Doosan
Запчасти то как раз и не проблема найти. Если у нас нет их где в магазинах, то легко найдете в интернете. Вот например, тут есть запчасти всякие для экскаваторов Doosan https://geo-trans.ru/doosanparts/ Техника эта считается очень хороший и если она в нормальном состоянии, я считаю вам стоит купить её.
Re: Экскаватор Doosan
А может и продолжать арендовать? Вы посчитайте с бухгалтером во сколько обходится в месяц аренда экскаватора, и сколько вы будете платить за свой экскаватор и техников, которые будут его обслуживать.
Re: Экскаватор Doosan
Вроде я читал, что многие в аренду берут строительную технику. Но экскаватор один их самых востребованных в строительстве. Так что его стоит и свой иметь.
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