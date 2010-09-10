Сообщение Venik » Вчера, 19:08

Как считаете, стоит ли покупать не новый экскаватор Doosan? У меня своя строительная компания небольшая и экскаватор я арендую сейчас. А тут свой будет. Только наверное запчасти к нему найти будет не просто. Да и дорогие они наверное.