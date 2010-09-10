Экскаватор Doosan

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Экскаватор Doosan

Сообщение Venik » Вчера, 19:08

Как считаете, стоит ли покупать не новый экскаватор Doosan? У меня своя строительная компания небольшая и экскаватор я арендую сейчас. А тут свой будет. Только наверное запчасти к нему найти будет не просто. Да и дорогие они наверное.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Экскаватор Doosan

Сообщение Sotas » Вчера, 20:30

Запчасти то как раз и не проблема найти. Если у нас нет их где в магазинах, то легко найдете в интернете. Вот например, тут есть запчасти всякие для экскаваторов Doosan https://geo-trans.ru/doosanparts/ Техника эта считается очень хороший и если она в нормальном состоянии, я считаю вам стоит купить её.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Экскаватор Doosan

Сообщение Lionel » Вчера, 20:46

А может и продолжать арендовать? Вы посчитайте с бухгалтером во сколько обходится в месяц аренда экскаватора, и сколько вы будете платить за свой экскаватор и техников, которые будут его обслуживать.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Экскаватор Doosan

Сообщение Níell » Вчера, 21:13

Вроде я читал, что многие в аренду берут строительную технику. Но экскаватор один их самых востребованных в строительстве. Так что его стоит и свой иметь.
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