Читаем прогнозы

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Читаем прогнозы

Сообщение VasiLissa » 01 июн 2020, 10:23

Стоит ли верить в прогнозы на ставках на спорт? Сколько раз у вас они сбывались?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Читаем прогнозы

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:56

Смотря кто эти прогнозы составлял и где ты их читаешь, в интернете полно такой информации, некоторые даже покупают прогнозы и пролетают с ними, ибо их написал какой-то мальчик ради бабла. Поэтому лучше всегда пользоваться глобальными порталами, которые полностью посвящены беттингу и где можно почитать отзывы от других пользователей, и где эти прогнозы бесплатные. Допустим я беру материал из сайта https://betadvise.ru/prognozy/, прогнозы часто сбываются, в моем случае из 10 раз, 7 штук так точно. Поэтому если вы планируете заниматься ставками, знайте, что на Bet Advise вся инфа проверенная.
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