Читаем прогнозы
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Читаем прогнозы
Стоит ли верить в прогнозы на ставках на спорт? Сколько раз у вас они сбывались?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Читаем прогнозы
Смотря кто эти прогнозы составлял и где ты их читаешь, в интернете полно такой информации, некоторые даже покупают прогнозы и пролетают с ними, ибо их написал какой-то мальчик ради бабла. Поэтому лучше всегда пользоваться глобальными порталами, которые полностью посвящены беттингу и где можно почитать отзывы от других пользователей, и где эти прогнозы бесплатные. Допустим я беру материал из сайта https://betadvise.ru/prognozy/, прогнозы часто сбываются, в моем случае из 10 раз, 7 штук так точно. Поэтому если вы планируете заниматься ставками, знайте, что на Bet Advise вся инфа проверенная.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей