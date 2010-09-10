Читаем прогнозы

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Читаем прогнозы

Сообщение VasiLissa » 01 июн 2020, 10:23

Стоит ли верить в прогнозы на ставках на спорт? Сколько раз у вас они сбывались?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Читаем прогнозы

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 июн 2020, 14:56

Смотря кто эти прогнозы составлял и где ты их читаешь, в интернете полно такой информации, некоторые даже покупают прогнозы и пролетают с ними, ибо их написал какой-то мальчик ради бабла. Поэтому лучше всегда пользоваться глобальными порталами, которые полностью посвящены беттингу и где можно почитать отзывы от других пользователей, и где эти прогнозы бесплатные. Допустим я беру материал из сайта https://betadvise.ru/prognozy/, прогнозы часто сбываются, в моем случае из 10 раз, 7 штук так точно. Поэтому если вы планируете заниматься ставками, знайте, что на Bet Advise вся инфа проверенная.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Читаем прогнозы

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 03:02

VasiLissa писал(а):Стоит ли верить в прогнозы на ставках на спорт? Сколько раз у вас они сбывались?


А вы предпочитаете полагаться исключительно на свою интуицию? :D Вот поэтому одни выигрывают, а другие быстро сливаются. Я предпочитаю заручиться поддержкой профессионалов, ставлю с Pegas Bet уже месяц, отличная проходимость прогнозов. Кстати говоря, вот тут http://bookieons.ru/ можете ознакомиться с рейтингом лучших капперов и подобрать для себя наиболее оптимальный вариант.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
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Re: Читаем прогнозы

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 13:45

Можно спокойно посмотреть прогнозы и не волноваться даже, вы же понимаете, что если найти хороший источник информации относительно прогнозов https://bookmakersguide.ru можно покойно зарабатывать на этом? Я реально очень внимательно изучаю все моменты и пытаюсь найти свой идеальный прогноз, думаю скоро все будет, главное понять некоторые моменты.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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