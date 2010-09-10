Читаем прогнозы
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Читаем прогнозы
Стоит ли верить в прогнозы на ставках на спорт? Сколько раз у вас они сбывались?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Читаем прогнозы
Смотря кто эти прогнозы составлял и где ты их читаешь, в интернете полно такой информации, некоторые даже покупают прогнозы и пролетают с ними, ибо их написал какой-то мальчик ради бабла. Поэтому лучше всегда пользоваться глобальными порталами, которые полностью посвящены беттингу и где можно почитать отзывы от других пользователей, и где эти прогнозы бесплатные. Допустим я беру материал из сайта https://betadvise.ru/prognozy/, прогнозы часто сбываются, в моем случае из 10 раз, 7 штук так точно. Поэтому если вы планируете заниматься ставками, знайте, что на Bet Advise вся инфа проверенная.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Читаем прогнозы
VasiLissa писал(а):Стоит ли верить в прогнозы на ставках на спорт? Сколько раз у вас они сбывались?
А вы предпочитаете полагаться исключительно на свою интуицию? Вот поэтому одни выигрывают, а другие быстро сливаются. Я предпочитаю заручиться поддержкой профессионалов, ставлю с Pegas Bet уже месяц, отличная проходимость прогнозов. Кстати говоря, вот тут http://bookieons.ru/ можете ознакомиться с рейтингом лучших капперов и подобрать для себя наиболее оптимальный вариант.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Читаем прогнозы
Можно спокойно посмотреть прогнозы и не волноваться даже, вы же понимаете, что если найти хороший источник информации относительно прогнозов https://bookmakersguide.ru можно покойно зарабатывать на этом? Я реально очень внимательно изучаю все моменты и пытаюсь найти свой идеальный прогноз, думаю скоро все будет, главное понять некоторые моменты.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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