Сообщение disman3 » Вчера, 17:41

. Хотелось сделать вводную, рассказав, кто такой Путин и его подельники, что ожидает Россию после них. Не работаю в средствах массовых информаций журналистом и не получаю оклада политика, чтобы делая вид врага «системы» предупреждать их о возможных революциях и экономических нестабильностях. Предлагаю читателю самому логически порассуждать, что же умеют делать руками или головой все нынешние правители. Конкретно и точно, вместо упования на абстракции «управлять государством и людьми». Таким образом жуткий коллапс неизбежен - мы ведь не в США, куда благодаря повсеместному террору американских марионеток съезжались столетиями люди и капиталы со всего мира! Если бы ни чего не умея делать Кремлёвские паханы были бы не миллиардерами, то мягкий переворот по типу СССР был бы гарантирован, но ворьё слишком нагло и трусливо, что сравнение неуместно – ожидается крутяк.. Так какой же первый указ после Путина? Может разоблачение ворья, конфискация незаконно нажитого имущества? А кто будет всё это осуществлять? Смешно даже рассуждать таким образом. Может за некое вознаграждение от возвращённого в доход государства кто-то и предаст своих, но рассчитывать на серьёзные деньги и длительное противостояние крайне сложно. Купят с потрохами, а то и попросту убьют; «умно» спрячут капиталы зарубежом.. Изменить отношение в обществе к ничего не умеющим люмпенам, которые благодаря привычки людей СССР полагаться на государство и его руководство украли у трудолюбивых и честных их будущее, разворовав всё и вся - это считается более важным. Если в нынешних условиях доминирования сложной техники и ядерных ракет призыв в армию школьников это непозволительная роскошь – не получаем хороших специалистов и нет постоянной готовности отразить внезапное нападение врага, то хороших ментов за три месяца сделать можно в любом обществе. Таким образом получаем неподкупную полицию, которые будут знать о грозящем трибунале и о позоре в родном дворе. Усилить эффект разделения ни них и нас - что-то умеющих делать и жульё - можно при помощи прохождения службы на базе военкоматов. Когда призывник будет знать, что не справившись с защитой порядка на улице родного города он тут же окажется в стройных армейских рядах, начав службу заново как по сроку, так и по служебной лестнице. Любой правонарушение или нежелание выполнять долг и прапор решит судьбу лодыря на раз, т.к. личностно будет ответственен как за подготовку по армейским навыкам, так и за знания уголовного кодекса, постоянно отчитываясь перед ГРУ на базе рапортов призывников о несении службы и сдачи всех нормативов. Причём проходить подобную процедуру должны все без исключения женщины: младший медицинский персонал больниц, секретари ЖКХ и народные заседатели судов. И для парней подняться из ментов до первого помощника прокурора или народного заседателя суда будет как хорошей анкетой на всю оставшуюся жизнь, так и стимулом не заниматься ерундой, почувствовав себя властной величиной из бывшего школьника. Из бывших же сотрудников полиции останутся лишь необходимые и незаменимые профессионалы: оперативные работники, юристы, криминалисты, старшие следователи по уголовным делам, да участковые.[Светлое будущее после Путина будущих мамочек и жён].