Первый президентский указ после Путина.
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Первый президентский указ после Путина.
. Хотелось сделать вводную, рассказав, кто такой Путин и его подельники, что ожидает Россию после них. Не работаю в средствах массовых информаций журналистом и не получаю оклада политика, чтобы делая вид врага «системы» предупреждать их о возможных революциях и экономических нестабильностях. Предлагаю читателю самому логически порассуждать, что же умеют делать руками или головой все нынешние правители. Конкретно и точно, вместо упования на абстракции «управлять государством и людьми». Таким образом жуткий коллапс неизбежен - мы ведь не в США, куда благодаря повсеместному террору американских марионеток съезжались столетиями люди и капиталы со всего мира! Если бы ни чего не умея делать Кремлёвские паханы были бы не миллиардерами, то мягкий переворот по типу СССР был бы гарантирован, но ворьё слишком нагло и трусливо, что сравнение неуместно – ожидается крутяк.
. Так какой же первый указ после Путина? Может разоблачение ворья, конфискация незаконно нажитого имущества? А кто будет всё это осуществлять? Смешно даже рассуждать таким образом. Может за некое вознаграждение от возвращённого в доход государства кто-то и предаст своих, но рассчитывать на серьёзные деньги и длительное противостояние крайне сложно. Купят с потрохами, а то и попросту убьют; «умно» спрячут капиталы зарубежом.
. Изменить отношение в обществе к ничего не умеющим люмпенам, которые благодаря привычки людей СССР полагаться на государство и его руководство украли у трудолюбивых и честных их будущее, разворовав всё и вся - это считается более важным. Если в нынешних условиях доминирования сложной техники и ядерных ракет призыв в армию школьников это непозволительная роскошь – не получаем хороших специалистов и нет постоянной готовности отразить внезапное нападение врага, то хороших ментов за три месяца сделать можно в любом обществе. Таким образом получаем неподкупную полицию, которые будут знать о грозящем трибунале и о позоре в родном дворе. Усилить эффект разделения ни них и нас - что-то умеющих делать и жульё - можно при помощи прохождения службы на базе военкоматов. Когда призывник будет знать, что не справившись с защитой порядка на улице родного города он тут же окажется в стройных армейских рядах, начав службу заново как по сроку, так и по служебной лестнице. Любой правонарушение или нежелание выполнять долг и прапор решит судьбу лодыря на раз, т.к. личностно будет ответственен как за подготовку по армейским навыкам, так и за знания уголовного кодекса, постоянно отчитываясь перед ГРУ на базе рапортов призывников о несении службы и сдачи всех нормативов. Причём проходить подобную процедуру должны все без исключения женщины: младший медицинский персонал больниц, секретари ЖКХ и народные заседатели судов. И для парней подняться из ментов до первого помощника прокурора или народного заседателя суда будет как хорошей анкетой на всю оставшуюся жизнь, так и стимулом не заниматься ерундой, почувствовав себя властной величиной из бывшего школьника. Из бывших же сотрудников полиции останутся лишь необходимые и незаменимые профессионалы: оперативные работники, юристы, криминалисты, старшие следователи по уголовным делам, да участковые.
https://www.youtube.com/watch?v=RyZtTXJpuFA
[Светлое будущее после Путина будущих мамочек и жён].
. Так какой же первый указ после Путина? Может разоблачение ворья, конфискация незаконно нажитого имущества? А кто будет всё это осуществлять? Смешно даже рассуждать таким образом. Может за некое вознаграждение от возвращённого в доход государства кто-то и предаст своих, но рассчитывать на серьёзные деньги и длительное противостояние крайне сложно. Купят с потрохами, а то и попросту убьют; «умно» спрячут капиталы зарубежом.
. Изменить отношение в обществе к ничего не умеющим люмпенам, которые благодаря привычки людей СССР полагаться на государство и его руководство украли у трудолюбивых и честных их будущее, разворовав всё и вся - это считается более важным. Если в нынешних условиях доминирования сложной техники и ядерных ракет призыв в армию школьников это непозволительная роскошь – не получаем хороших специалистов и нет постоянной готовности отразить внезапное нападение врага, то хороших ментов за три месяца сделать можно в любом обществе. Таким образом получаем неподкупную полицию, которые будут знать о грозящем трибунале и о позоре в родном дворе. Усилить эффект разделения ни них и нас - что-то умеющих делать и жульё - можно при помощи прохождения службы на базе военкоматов. Когда призывник будет знать, что не справившись с защитой порядка на улице родного города он тут же окажется в стройных армейских рядах, начав службу заново как по сроку, так и по служебной лестнице. Любой правонарушение или нежелание выполнять долг и прапор решит судьбу лодыря на раз, т.к. личностно будет ответственен как за подготовку по армейским навыкам, так и за знания уголовного кодекса, постоянно отчитываясь перед ГРУ на базе рапортов призывников о несении службы и сдачи всех нормативов. Причём проходить подобную процедуру должны все без исключения женщины: младший медицинский персонал больниц, секретари ЖКХ и народные заседатели судов. И для парней подняться из ментов до первого помощника прокурора или народного заседателя суда будет как хорошей анкетой на всю оставшуюся жизнь, так и стимулом не заниматься ерундой, почувствовав себя властной величиной из бывшего школьника. Из бывших же сотрудников полиции останутся лишь необходимые и незаменимые профессионалы: оперативные работники, юристы, криминалисты, старшие следователи по уголовным делам, да участковые.
https://www.youtube.com/watch?v=RyZtTXJpuFA
[Светлое будущее после Путина будущих мамочек и жён].
Re: Первый президентский указ после Путина.
Второй и третий президентский указ после Путина.
. К большому сожалению ни один студент или же школьник не в состоянии сформулировать понятие Родины или же государства в котором сам же и проживает. Каковы же причины? С приходом к власти так называемых «бизнесменов» и «капиталистов» интересы большинства населения и личностные интересы олигархов стали диаметрально расходится. И если бы система образования наделяла бы своих учеников базовыми знаниями основ, то олигархов попросту бы не существовало – вовремя принятые налоги или же своевременная подготовка специалистов из перспективных областей наук ставило преимущества «передовиков» на нет. Так что же такое государство, что связывает всех людей в единое общество?
. В отличие от животных мы накапливаем и передаём накопленные знания следующим поколениям. Таким образом система образования, которая выдвигает те или иные требования к необходимым обществу профессиям, есть главное отличие одного государства от другого. Климат и природные ресурсы являются приоритетными при составлении перечня, а уровень развития наук с промышленностью влияют на глубину подготовки специалистов. Этим неповторимым перечнем отличается одно государство от другого. И лишь охрана интересов большинства проживающих граждан приводит к образованию НАДСТРОЕК в виде структур полиции, армии и ФСБ (как надзирающих и контролирующий их работу и прокуратура с депутатским корпусом, средства массовых информаций). В гнилостных же государствах НАДСТРОЙКИ служат лишь для соблюдения интересов олигархов, т.к. они начинают диктовать своим работодателям - большинству населения из тех или иных профессионалов - уровень зарплат и законы по каким все должны жить. В противном случае объявляют людей преступниками и террористами, шантажистами и провокаторами лишь в самом мягком варианте стечения обстоятельств.
. Разобравшись с тем, что из себя представляет уникальность государства приходим к выводу, что второй и третий президентские указы после Путина будут связанны с тотальным восстановлением социальной справедливости. Контроль качества подготовки и работы специалистов это единственное, что диктует честный уровень оплаты труда, а вовсе не прибздёж при приёме на работу к олигархату или же «уровень оплаты труда в регионе», диктуемые чиновниками. Таким образом своевременная и честная аттестация становятся приоритетной областью, а это ежегодные экзамены. Если же мы имеем дело не с людьми, а с изделиями их труда, то и тут государство должно ввести тотальный контроль в виде разработки РЯДА ЗНАКОВ качества на ту или иную продукцию, что «впарить лоху говнецо» становится невозможным, либо тут же потянут в суд.
. Все сдавали экзамены и многие проходили переподготовку, государство и так занимается лицензированием и соблюдением ГОСТов, СНИПов, мониторинга предельно допустимые норм выбросов промышленных предприятий, так почему же второй и третий президентский указ после Путина это то же самое, что и так существует?
. Начинать нужно с того, что в годы соревнования между социалистической и капиталистической системой развития общества каждое из государств пыталось «переплюнуть» другое в основных своих показателях. Так на смену восьмилеток пришло обязательное среднее образование. Учащегося стало невозможным не только отчислить за неуспеваемость, но и слишком накладно и ненужно тратить деньги на оставление ученика на второй год, отправку его в специальную школу – всё равно выпустить обязаны и все это знают! На базе выслуживших срок и не годных по годам к службе спецназовцев ГРУ должны быть сформированы бригады по проверке уровня знаний школьников и студентов на базе ежегодной сдачи городских контрольных за весь срок их обучения по всем основным предметам. С железным опечатанным кейсом под видеокамеру абсолюто внезапно несколько действующих военных изолируют проверяемых в помещении и проведут письменный экзамен, а после так же всё аккуратно опечатают и поедут сдавать результаты в военкомат. Более сложные процедуры должны быть применены к чиновникам и профессионалам, т.к. их материальный достаток и карьера целиком будут зависеть от выполненных ими заданий. Любой желающий или же пресса в любой момент времени получат возможность проследить как за качеством переаттестации, так и за их результатами, которые будут храниться вечно.
. Например, если ученик «специального класса» Симпсон внезапно станет «умным бизнесменом», то все в обществе будут знать, что либо он плут и мошенник, либо государственный аппарат не справляется со своими обязанностями.
. Если «умные капиталисты» под яркими вывесками и красочными обёртками люто впаривают лохам недоброкачественную продукцию, то ПОЛУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗНАКА КАЧЕСТВА всё это прекратит вмиг. Государство будет не только обязано бесплатно сертифицировать крупных производителей, предоставляя нам информацию о качестве товара, но и жестоко карать за любой несоблюдение. Выдача лицензий на право заниматься какой-то деятельностью так же будет контролироваться государством в виде декларации обязательного перечня и количества необходимых специалистов, уровня их профессиональной подготовки, что уход даже одного крутого может закончиться для фирмы олигарха катастрофой! Таким образом своевременная разработка и контроль ГОСТов, СНИПов, ПД норм промышленных выбросов должно стать третьим указом после Путина. Как и свободный доступ всех желающих ознакомиться с результатами на обёртке товара или вывески фирмы, доступ частных лиц к проверке качества изделия независимой экспертизой за соответствующее награждение «охотников за головами».
P.S. Не поленюсь напомнить жителям форума, что любая правоохранительная или законодательная ветвь государственной власти НАДСТРОЙКА должна ЛИШЬ СЛЕДИТЬ ЗА «ЧЕСТНОЙ ИГРОЙ» - соревнованием людей за должности и звание, материальное вознаграждение благодаря обязательной ежегодной аттестации. Если же этого нет, то они нужны лишь для того, что бы защищать обманывающих нас мошенников, которым как бы «просто повезло в жизни», от порождённого ими же своей «нечестной игрой» уголовного мира – современных Робин Гудов. Ко всему прочему нас заставляют оплачивать судебные тяжбы и расследование в виде налогов, как и защищать интересы «родины» (олигархов) с оружием в руках ценою своей жизни и здоровья от притязаний такой же сволочи, но из-за рубежа.
. К большому сожалению ни один студент или же школьник не в состоянии сформулировать понятие Родины или же государства в котором сам же и проживает. Каковы же причины? С приходом к власти так называемых «бизнесменов» и «капиталистов» интересы большинства населения и личностные интересы олигархов стали диаметрально расходится. И если бы система образования наделяла бы своих учеников базовыми знаниями основ, то олигархов попросту бы не существовало – вовремя принятые налоги или же своевременная подготовка специалистов из перспективных областей наук ставило преимущества «передовиков» на нет. Так что же такое государство, что связывает всех людей в единое общество?
. В отличие от животных мы накапливаем и передаём накопленные знания следующим поколениям. Таким образом система образования, которая выдвигает те или иные требования к необходимым обществу профессиям, есть главное отличие одного государства от другого. Климат и природные ресурсы являются приоритетными при составлении перечня, а уровень развития наук с промышленностью влияют на глубину подготовки специалистов. Этим неповторимым перечнем отличается одно государство от другого. И лишь охрана интересов большинства проживающих граждан приводит к образованию НАДСТРОЕК в виде структур полиции, армии и ФСБ (как надзирающих и контролирующий их работу и прокуратура с депутатским корпусом, средства массовых информаций). В гнилостных же государствах НАДСТРОЙКИ служат лишь для соблюдения интересов олигархов, т.к. они начинают диктовать своим работодателям - большинству населения из тех или иных профессионалов - уровень зарплат и законы по каким все должны жить. В противном случае объявляют людей преступниками и террористами, шантажистами и провокаторами лишь в самом мягком варианте стечения обстоятельств.
. Разобравшись с тем, что из себя представляет уникальность государства приходим к выводу, что второй и третий президентские указы после Путина будут связанны с тотальным восстановлением социальной справедливости. Контроль качества подготовки и работы специалистов это единственное, что диктует честный уровень оплаты труда, а вовсе не прибздёж при приёме на работу к олигархату или же «уровень оплаты труда в регионе», диктуемые чиновниками. Таким образом своевременная и честная аттестация становятся приоритетной областью, а это ежегодные экзамены. Если же мы имеем дело не с людьми, а с изделиями их труда, то и тут государство должно ввести тотальный контроль в виде разработки РЯДА ЗНАКОВ качества на ту или иную продукцию, что «впарить лоху говнецо» становится невозможным, либо тут же потянут в суд.
. Все сдавали экзамены и многие проходили переподготовку, государство и так занимается лицензированием и соблюдением ГОСТов, СНИПов, мониторинга предельно допустимые норм выбросов промышленных предприятий, так почему же второй и третий президентский указ после Путина это то же самое, что и так существует?
. Начинать нужно с того, что в годы соревнования между социалистической и капиталистической системой развития общества каждое из государств пыталось «переплюнуть» другое в основных своих показателях. Так на смену восьмилеток пришло обязательное среднее образование. Учащегося стало невозможным не только отчислить за неуспеваемость, но и слишком накладно и ненужно тратить деньги на оставление ученика на второй год, отправку его в специальную школу – всё равно выпустить обязаны и все это знают! На базе выслуживших срок и не годных по годам к службе спецназовцев ГРУ должны быть сформированы бригады по проверке уровня знаний школьников и студентов на базе ежегодной сдачи городских контрольных за весь срок их обучения по всем основным предметам. С железным опечатанным кейсом под видеокамеру абсолюто внезапно несколько действующих военных изолируют проверяемых в помещении и проведут письменный экзамен, а после так же всё аккуратно опечатают и поедут сдавать результаты в военкомат. Более сложные процедуры должны быть применены к чиновникам и профессионалам, т.к. их материальный достаток и карьера целиком будут зависеть от выполненных ими заданий. Любой желающий или же пресса в любой момент времени получат возможность проследить как за качеством переаттестации, так и за их результатами, которые будут храниться вечно.
. Например, если ученик «специального класса» Симпсон внезапно станет «умным бизнесменом», то все в обществе будут знать, что либо он плут и мошенник, либо государственный аппарат не справляется со своими обязанностями.
. Если «умные капиталисты» под яркими вывесками и красочными обёртками люто впаривают лохам недоброкачественную продукцию, то ПОЛУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗНАКА КАЧЕСТВА всё это прекратит вмиг. Государство будет не только обязано бесплатно сертифицировать крупных производителей, предоставляя нам информацию о качестве товара, но и жестоко карать за любой несоблюдение. Выдача лицензий на право заниматься какой-то деятельностью так же будет контролироваться государством в виде декларации обязательного перечня и количества необходимых специалистов, уровня их профессиональной подготовки, что уход даже одного крутого может закончиться для фирмы олигарха катастрофой! Таким образом своевременная разработка и контроль ГОСТов, СНИПов, ПД норм промышленных выбросов должно стать третьим указом после Путина. Как и свободный доступ всех желающих ознакомиться с результатами на обёртке товара или вывески фирмы, доступ частных лиц к проверке качества изделия независимой экспертизой за соответствующее награждение «охотников за головами».
P.S. Не поленюсь напомнить жителям форума, что любая правоохранительная или законодательная ветвь государственной власти НАДСТРОЙКА должна ЛИШЬ СЛЕДИТЬ ЗА «ЧЕСТНОЙ ИГРОЙ» - соревнованием людей за должности и звание, материальное вознаграждение благодаря обязательной ежегодной аттестации. Если же этого нет, то они нужны лишь для того, что бы защищать обманывающих нас мошенников, которым как бы «просто повезло в жизни», от порождённого ими же своей «нечестной игрой» уголовного мира – современных Робин Гудов. Ко всему прочему нас заставляют оплачивать судебные тяжбы и расследование в виде налогов, как и защищать интересы «родины» (олигархов) с оружием в руках ценою своей жизни и здоровья от притязаний такой же сволочи, но из-за рубежа.
Re: Первый президентский указ после Путина.
5-10 президентские указы после Путина.
. Смешно наблюдать как «хороший Путин» и «плохие чиновники» разводят лохов путём выдвижения «хороших указов» и их неисполнения. Само собой разумеющееся, что большая часть распоряжений самого главного администратора страны должно быть связанно именно с путём их выполнения.
. Если первый указ после Путина связан с обязательной службой юношей и девушек в органах правопорядка (полиция, прокуратура, суд), помощниками и секретарями в основных государственных структурах (больницы, ЖКХ, администрации), то исполнение его должно ознаменоваться переходом армии на профессиональную основу. Кроме того серьёзным образом придётся изменить законодательную основу уголовного кодекса, т.к. сплачивающий гражданский и преступные миры СТУКАЧИ БУДУТ ЛИКВИДИРОВАННЫ. Больше не нужно будет сотрудничать со следствием, получать за это какие-то награды и индульгенции, т.к. это гражданский долг каждого, как и строгое выполнение всех законов.
. Например, те немногие, которые не смогут или не захотят пройти службу в органах правопорядка, ждёт работа во внутренних войсках и вспомогательные функции профессиональных военных (повара, уборщики, охрана объекта с несением формы и звания рядового).
. Во исполнение первого указа будут ликвидированы как ненужные и отягощающие бюджет; служащие не народу, а лишь для тотального контроля его чиновниками и олигархами: МЧС, Росгвардия. Отслужив несколько лет в специальных структурах юноши и девушки перестанут нуждаться в ком-то, сами будут способны прийти на помощь детям и старикам, больным людям.
. Очередными же основными указами после Путина должны стать: о запрете денежной эмиссии, защите интеллектуальной собственности учёных и изобретателей, запрете создания электронных вирусов и дистанционного мониторинга работы компьютеров. 1. Путём печатания денежных средств чиновники финансируют собственное безбедное будущее, а вовсе не нужды пенсионеров или больных людей, превращая эти категории в своеобразных заложников.2. Если учёный что-то изобрёл, то он вправе продавать это за любые деньги, что государство может его ограничивать лишь при помощи налогов. Даже самый высший чиновник не имеет право на передачу в школы, ВУЗы, ПТУ чужой интеллектуальной собственности учёных, таким образом лишая истинных лидеров государства как материальной власти, так и социального статуса. 3. Ни какие государственные нужды или «забота о потребителе» не могут позволить крупным государственным или частным структурам вмешиваться в работу СОБСТВЕННОСТИ ЛЮДЕЙ – электронных устройств. Изготовление подобных программ, как и внедрение в устройства закладок для мониторинга станет приравниваться к террору.
. Например, только в один год путём «бесплатного преподавания чужой интеллектуальной собственности» у учёных воруется около 500 миллиардов долларов. Это могло дать людям мира около полумиллиона миллионеров – истинных лидеров и настоящих управителей всем и вся - ежегодно. За несколько же десятилетий должны будут полностью уничтожены все ныне действующие псевдо политики, которые ставят условием собственного благополучия контроль существования всех систем власти государства, угрожая в противном случае распадом общества и анархией.
. Например, на всех электронных устройствах все программы должны запускаться и работать из одной папки, не завися друг от друга ни каким образом. Обрушение чего-то становится очевидным, как и попытка внедрить какие-то следящие за людьми подпрограммы. Путём же простого физического переключателя устройство вообще нет возможности как-то сломать или вывести из строя, все ресурсы заранее распределены. Для безопасности же существования людей и современного государства это должно стать приоритетной задачей, а противники приравниваться к террористам.
. Смешно наблюдать как «хороший Путин» и «плохие чиновники» разводят лохов путём выдвижения «хороших указов» и их неисполнения. Само собой разумеющееся, что большая часть распоряжений самого главного администратора страны должно быть связанно именно с путём их выполнения.
. Если первый указ после Путина связан с обязательной службой юношей и девушек в органах правопорядка (полиция, прокуратура, суд), помощниками и секретарями в основных государственных структурах (больницы, ЖКХ, администрации), то исполнение его должно ознаменоваться переходом армии на профессиональную основу. Кроме того серьёзным образом придётся изменить законодательную основу уголовного кодекса, т.к. сплачивающий гражданский и преступные миры СТУКАЧИ БУДУТ ЛИКВИДИРОВАННЫ. Больше не нужно будет сотрудничать со следствием, получать за это какие-то награды и индульгенции, т.к. это гражданский долг каждого, как и строгое выполнение всех законов.
. Например, те немногие, которые не смогут или не захотят пройти службу в органах правопорядка, ждёт работа во внутренних войсках и вспомогательные функции профессиональных военных (повара, уборщики, охрана объекта с несением формы и звания рядового).
. Во исполнение первого указа будут ликвидированы как ненужные и отягощающие бюджет; служащие не народу, а лишь для тотального контроля его чиновниками и олигархами: МЧС, Росгвардия. Отслужив несколько лет в специальных структурах юноши и девушки перестанут нуждаться в ком-то, сами будут способны прийти на помощь детям и старикам, больным людям.
. Очередными же основными указами после Путина должны стать: о запрете денежной эмиссии, защите интеллектуальной собственности учёных и изобретателей, запрете создания электронных вирусов и дистанционного мониторинга работы компьютеров. 1. Путём печатания денежных средств чиновники финансируют собственное безбедное будущее, а вовсе не нужды пенсионеров или больных людей, превращая эти категории в своеобразных заложников.2. Если учёный что-то изобрёл, то он вправе продавать это за любые деньги, что государство может его ограничивать лишь при помощи налогов. Даже самый высший чиновник не имеет право на передачу в школы, ВУЗы, ПТУ чужой интеллектуальной собственности учёных, таким образом лишая истинных лидеров государства как материальной власти, так и социального статуса. 3. Ни какие государственные нужды или «забота о потребителе» не могут позволить крупным государственным или частным структурам вмешиваться в работу СОБСТВЕННОСТИ ЛЮДЕЙ – электронных устройств. Изготовление подобных программ, как и внедрение в устройства закладок для мониторинга станет приравниваться к террору.
. Например, только в один год путём «бесплатного преподавания чужой интеллектуальной собственности» у учёных воруется около 500 миллиардов долларов. Это могло дать людям мира около полумиллиона миллионеров – истинных лидеров и настоящих управителей всем и вся - ежегодно. За несколько же десятилетий должны будут полностью уничтожены все ныне действующие псевдо политики, которые ставят условием собственного благополучия контроль существования всех систем власти государства, угрожая в противном случае распадом общества и анархией.
. Например, на всех электронных устройствах все программы должны запускаться и работать из одной папки, не завися друг от друга ни каким образом. Обрушение чего-то становится очевидным, как и попытка внедрить какие-то следящие за людьми подпрограммы. Путём же простого физического переключателя устройство вообще нет возможности как-то сломать или вывести из строя, все ресурсы заранее распределены. Для безопасности же существования людей и современного государства это должно стать приоритетной задачей, а противники приравниваться к террористам.
Re: Первый президентский указ после Путина.
Реформа вооружения и стратегий в армии.
. Ещё в 1945г., когда под Берлином пацаны Фаустпатроном запросто сжигали советские танки, то стало очевидным бесперспективность данного вида вооружений. Но поскольку после победы над фашизмом к руководству страной пришли бывшие военные, лишь малая часть из которых воочию убедились в ненужности тяжёлой техники, то и в СССР это вопреки реалиям превратилось в современное вооружение.
. Например, устраиваемый США по всему миру террор, проводимый для собственных экономических выгод в отношении слаборазвитых стран, как борьба за демократию, способствовал «симметричному ответу» СССР в виде развития не нужного для армии тяжёлого вооружения.
. Например, стоимость современного танка оценивается в 5-10 миллионов, а гранатомётного выстрела ПТУР в тысячу раз меньше. При поражении танка из строя выводится 4 подготовленных бойца и дорогостоящий боеприпас, а управлять гранатомётом может каждый.
. Одним из важнейших президентских указов после Путина будет о ликвидации танковых войск как вида вооружений (всевозможные мега проекты типа «Армада» или же САУ).
. Из-за удалённости от тотального контроля слаборазвитых стран США бурно развивали авианосцы и истребительную авиацию. В силу нераспространения ядерного оружия мало кто задумывался над тем, что уничтожить авианесущую группировку (!) способен тандемный ядерный заряд – первая часть для преодоления любых видов ПРО.
. Например, стоимость одного авианосца без живой силы и вооружений оценивается в 5-10 миллиардов, а способный его 100% уничтожить тандемный ядерный боеприпас в тысячу раз меньше.
. Одним из важнейших президентских указов после Путина должен стать о приоритетности стратегического ядерного оружия над любыми другими боеприпасами для ракет и торпед флота, отсутствия перспектив у дорогостоящих военных кораблей.
. Если в годы второй мировой войны уничтожить самолёт можно было лишь надёжно повредив двигатель, то из-за применения современных технологий малозаметности и соответственно стремления к миниатюрности, по причинам высоких скоростей вывести из строя истребитель способен мельчайший осколок. Подрывающие боеприпас за десятки метров от цели ракеты должны стать решающими на полях сражений, а не разработка дорогостоящих мегапроектов типа срисованного с разработки СССР Путинского ПАК.
. По причине своей буржуазной направленности, стоимости жизни и здоровья бойца, и проводимой по всему миру политики террора США уделяют большое внимание развитию лёгкой бронетехники. Между тем условия современного боя доказали, что чаще всего погибают люди находящиеся внутри, а не снаружи машины. Вместо тяжёлого и дорогого БТР в армии должны использоваться обычные грузовики повышенной проходимости с легко монтируемыми в случае необходимости бронеплитами.
. Например, обстрел колонны с техникой сопровождается с обязательным выходом бойцов за пределы БТР, тогда как бронированные борта дизельного грузовика позволяют вести бой из открывающихся щелей укрытия.
. Например, проезд главаря террористов - офицера совместно с бойцами в некомфортабельном грузовике может считаться в США позором, тогда как в любом другом сообществе обычным поведением готового отдать приказ командира. Закупке переделанных из итальянских бронемашин Iveco в Путинские «Рыси» должен быть положен конец, как и дорогостоящих для налогоплательщика всевозможных командирских «Волков» и «Тигров».
. Содержа огромную армию США выкачивает из налогоплательщика и свободно распоряжается по своему усмотрению гигантскими суммами средств. Ведь амуниция и самые современные виды стрелкового оружия крайне необходимы для проведения террора в отношении плохо вооружённых людей, слабой экономики других государств. Но уже в годы Вьетнамской войны такой вид вооружений как АГС показал свою эффективность над другими. Сопоставив с необходимостью какого-то числа бронетехники для ведения колон НОНА с дополнительной спаркой из АГС должна стать основой для их охраны; ведения боя на сложно пересеченной местности или городе, поражения окопов и блиндажей кумулятивными и бризантными зарядами, командными пунктами.
. Ещё в 1945г., когда под Берлином пацаны Фаустпатроном запросто сжигали советские танки, то стало очевидным бесперспективность данного вида вооружений. Но поскольку после победы над фашизмом к руководству страной пришли бывшие военные, лишь малая часть из которых воочию убедились в ненужности тяжёлой техники, то и в СССР это вопреки реалиям превратилось в современное вооружение.
. Например, устраиваемый США по всему миру террор, проводимый для собственных экономических выгод в отношении слаборазвитых стран, как борьба за демократию, способствовал «симметричному ответу» СССР в виде развития не нужного для армии тяжёлого вооружения.
. Например, стоимость современного танка оценивается в 5-10 миллионов, а гранатомётного выстрела ПТУР в тысячу раз меньше. При поражении танка из строя выводится 4 подготовленных бойца и дорогостоящий боеприпас, а управлять гранатомётом может каждый.
. Одним из важнейших президентских указов после Путина будет о ликвидации танковых войск как вида вооружений (всевозможные мега проекты типа «Армада» или же САУ).
. Из-за удалённости от тотального контроля слаборазвитых стран США бурно развивали авианосцы и истребительную авиацию. В силу нераспространения ядерного оружия мало кто задумывался над тем, что уничтожить авианесущую группировку (!) способен тандемный ядерный заряд – первая часть для преодоления любых видов ПРО.
. Например, стоимость одного авианосца без живой силы и вооружений оценивается в 5-10 миллиардов, а способный его 100% уничтожить тандемный ядерный боеприпас в тысячу раз меньше.
. Одним из важнейших президентских указов после Путина должен стать о приоритетности стратегического ядерного оружия над любыми другими боеприпасами для ракет и торпед флота, отсутствия перспектив у дорогостоящих военных кораблей.
. Если в годы второй мировой войны уничтожить самолёт можно было лишь надёжно повредив двигатель, то из-за применения современных технологий малозаметности и соответственно стремления к миниатюрности, по причинам высоких скоростей вывести из строя истребитель способен мельчайший осколок. Подрывающие боеприпас за десятки метров от цели ракеты должны стать решающими на полях сражений, а не разработка дорогостоящих мегапроектов типа срисованного с разработки СССР Путинского ПАК.
. По причине своей буржуазной направленности, стоимости жизни и здоровья бойца, и проводимой по всему миру политики террора США уделяют большое внимание развитию лёгкой бронетехники. Между тем условия современного боя доказали, что чаще всего погибают люди находящиеся внутри, а не снаружи машины. Вместо тяжёлого и дорогого БТР в армии должны использоваться обычные грузовики повышенной проходимости с легко монтируемыми в случае необходимости бронеплитами.
. Например, обстрел колонны с техникой сопровождается с обязательным выходом бойцов за пределы БТР, тогда как бронированные борта дизельного грузовика позволяют вести бой из открывающихся щелей укрытия.
. Например, проезд главаря террористов - офицера совместно с бойцами в некомфортабельном грузовике может считаться в США позором, тогда как в любом другом сообществе обычным поведением готового отдать приказ командира. Закупке переделанных из итальянских бронемашин Iveco в Путинские «Рыси» должен быть положен конец, как и дорогостоящих для налогоплательщика всевозможных командирских «Волков» и «Тигров».
. Содержа огромную армию США выкачивает из налогоплательщика и свободно распоряжается по своему усмотрению гигантскими суммами средств. Ведь амуниция и самые современные виды стрелкового оружия крайне необходимы для проведения террора в отношении плохо вооружённых людей, слабой экономики других государств. Но уже в годы Вьетнамской войны такой вид вооружений как АГС показал свою эффективность над другими. Сопоставив с необходимостью какого-то числа бронетехники для ведения колон НОНА с дополнительной спаркой из АГС должна стать основой для их охраны; ведения боя на сложно пересеченной местности или городе, поражения окопов и блиндажей кумулятивными и бризантными зарядами, командными пунктами.
Re: Первый президентский указ после Путина.
Реформа вооружения и стратегий в армии.
. Ещё в 1945г., когда под Берлином пацаны Фаустпатроном запросто сжигали советские танки, то стало очевидным бесперспективность данного вида вооружений. Но поскольку после победы над фашизмом к руководству страной пришли бывшие военные, лишь малая часть из которых воочию убедились в ненужности тяжёлой техники, то и в СССР это вопреки реалиям превратилось в современное вооружение.
. Например, устраиваемый США по всему миру террор, проводимый для собственных экономических выгод в отношении слаборазвитых стран, как борьба за демократию, способствовал «симметричному ответу» СССР в виде развития не нужного для армии тяжёлого вооружения.
. Например, стоимость современного танка оценивается в 5-10 миллионов, а гранатомётного выстрела ПТУР в тысячу раз меньше. При поражении танка из строя выводится 4 подготовленных бойца и дорогостоящий боеприпас, а управлять гранатомётом может каждый.
. Одним из важнейших президентских указов после Путина будет о ликвидации танковых войск как вида вооружений (всевозможные мега проекты типа «Армада» или же САУ).
. Из-за удалённости от тотального контроля слаборазвитых стран США бурно развивали авианосцы и истребительную авиацию. В силу нераспространения ядерного оружия мало кто задумывался над тем, что уничтожить авианесущую группировку (!) способен тандемный ядерный заряд – первая часть для преодоления любых видов ПРО.
. Например, стоимость одного авианосца без живой силы и вооружений оценивается в 5-10 миллиардов, а способный его 100% уничтожить тандемный ядерный боеприпас в тысячу раз меньше.
. Одним из важнейших президентских указов после Путина должен стать о приоритетности стратегического ядерного оружия над любыми другими боеприпасами для ракет и торпед флота, отсутствия перспектив у дорогостоящих военных кораблей.
. Если в годы второй мировой войны уничтожить самолёт можно было лишь надёжно повредив двигатель, то из-за применения современных технологий малозаметности и соответственно стремления к миниатюрности, по причинам высоких скоростей вывести из строя истребитель способен мельчайший осколок. Подрывающие боеприпас за десятки метров от цели ракеты должны стать решающими на полях сражений, а не разработка дорогостоящих мегапроектов типа срисованного с разработки СССР Путинского ПАК.
. По причине своей буржуазной направленности, стоимости жизни и здоровья бойца, и проводимой по всему миру политики террора США уделяют большое внимание развитию лёгкой бронетехники. Между тем условия современного боя доказали, что чаще всего погибают люди находящиеся внутри, а не снаружи машины. Вместо тяжёлого и дорогого БТР в армии должны использоваться обычные грузовики повышенной проходимости с легко монтируемыми в случае необходимости бронеплитами.
. Например, обстрел колонны с техникой сопровождается с обязательным выходом бойцов за пределы БТР, тогда как бронированные борта дизельного грузовика позволяют вести бой из открывающихся щелей укрытия.
. Например, проезд главаря террористов - офицера совместно с бойцами в некомфортабельном грузовике может считаться в США позором, тогда как в любом другом сообществе обычным поведением готового отдать приказ командира. Закупке переделанных из итальянских бронемашин Iveco в Путинские «Рыси» должен быть положен конец, как и дорогостоящих для налогоплательщика всевозможных командирских «Волков» и «Тигров».
. Содержа огромную армию США выкачивает из налогоплательщика и свободно распоряжается по своему усмотрению гигантскими суммами средств. Ведь амуниция и самые современные виды стрелкового оружия крайне необходимы для проведения террора в отношении плохо вооружённых людей, слабой экономики других государств. Но уже в годы Вьетнамской войны такой вид вооружений как АГС показал свою эффективность над другими. Сопоставив с необходимостью какого-то числа бронетехники для ведения колон НОНА с дополнительной спаркой из АГС должна стать основой для их охраны; ведения боя на сложно пересеченной местности или городе, поражения окопов и блиндажей кумулятивными и бризантными зарядами, командными пунктами.
. Ещё в 1945г., когда под Берлином пацаны Фаустпатроном запросто сжигали советские танки, то стало очевидным бесперспективность данного вида вооружений. Но поскольку после победы над фашизмом к руководству страной пришли бывшие военные, лишь малая часть из которых воочию убедились в ненужности тяжёлой техники, то и в СССР это вопреки реалиям превратилось в современное вооружение.
. Например, устраиваемый США по всему миру террор, проводимый для собственных экономических выгод в отношении слаборазвитых стран, как борьба за демократию, способствовал «симметричному ответу» СССР в виде развития не нужного для армии тяжёлого вооружения.
. Например, стоимость современного танка оценивается в 5-10 миллионов, а гранатомётного выстрела ПТУР в тысячу раз меньше. При поражении танка из строя выводится 4 подготовленных бойца и дорогостоящий боеприпас, а управлять гранатомётом может каждый.
. Одним из важнейших президентских указов после Путина будет о ликвидации танковых войск как вида вооружений (всевозможные мега проекты типа «Армада» или же САУ).
. Из-за удалённости от тотального контроля слаборазвитых стран США бурно развивали авианосцы и истребительную авиацию. В силу нераспространения ядерного оружия мало кто задумывался над тем, что уничтожить авианесущую группировку (!) способен тандемный ядерный заряд – первая часть для преодоления любых видов ПРО.
. Например, стоимость одного авианосца без живой силы и вооружений оценивается в 5-10 миллиардов, а способный его 100% уничтожить тандемный ядерный боеприпас в тысячу раз меньше.
. Одним из важнейших президентских указов после Путина должен стать о приоритетности стратегического ядерного оружия над любыми другими боеприпасами для ракет и торпед флота, отсутствия перспектив у дорогостоящих военных кораблей.
. Если в годы второй мировой войны уничтожить самолёт можно было лишь надёжно повредив двигатель, то из-за применения современных технологий малозаметности и соответственно стремления к миниатюрности, по причинам высоких скоростей вывести из строя истребитель способен мельчайший осколок. Подрывающие боеприпас за десятки метров от цели ракеты должны стать решающими на полях сражений, а не разработка дорогостоящих мегапроектов типа срисованного с разработки СССР Путинского ПАК.
. По причине своей буржуазной направленности, стоимости жизни и здоровья бойца, и проводимой по всему миру политики террора США уделяют большое внимание развитию лёгкой бронетехники. Между тем условия современного боя доказали, что чаще всего погибают люди находящиеся внутри, а не снаружи машины. Вместо тяжёлого и дорогого БТР в армии должны использоваться обычные грузовики повышенной проходимости с легко монтируемыми в случае необходимости бронеплитами.
. Например, обстрел колонны с техникой сопровождается с обязательным выходом бойцов за пределы БТР, тогда как бронированные борта дизельного грузовика позволяют вести бой из открывающихся щелей укрытия.
. Например, проезд главаря террористов - офицера совместно с бойцами в некомфортабельном грузовике может считаться в США позором, тогда как в любом другом сообществе обычным поведением готового отдать приказ командира. Закупке переделанных из итальянских бронемашин Iveco в Путинские «Рыси» должен быть положен конец, как и дорогостоящих для налогоплательщика всевозможных командирских «Волков» и «Тигров».
. Содержа огромную армию США выкачивает из налогоплательщика и свободно распоряжается по своему усмотрению гигантскими суммами средств. Ведь амуниция и самые современные виды стрелкового оружия крайне необходимы для проведения террора в отношении плохо вооружённых людей, слабой экономики других государств. Но уже в годы Вьетнамской войны такой вид вооружений как АГС показал свою эффективность над другими. Сопоставив с необходимостью какого-то числа бронетехники для ведения колон НОНА с дополнительной спаркой из АГС должна стать основой для их охраны; ведения боя на сложно пересеченной местности или городе, поражения окопов и блиндажей кумулятивными и бризантными зарядами, командными пунктами.
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