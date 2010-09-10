Сообщение disman3 » 08 июн 2020, 12:53

Второй и третий президентский указ после Путина.

. К большому сожалению ни один студент или же школьник не в состоянии сформулировать понятие Родины или же государства в котором сам же и проживает. Каковы же причины? С приходом к власти так называемых «бизнесменов» и «капиталистов» интересы большинства населения и личностные интересы олигархов стали диаметрально расходится. И если бы система образования наделяла бы своих учеников базовыми знаниями основ, то олигархов попросту бы не существовало – вовремя принятые налоги или же своевременная подготовка специалистов из перспективных областей наук ставило преимущества «передовиков» на нет. Так что же такое государство, что связывает всех людей в единое общество?

. В отличие от животных мы накапливаем и передаём накопленные знания следующим поколениям. Таким образом система образования, которая выдвигает те или иные требования к необходимым обществу профессиям, есть главное отличие одного государства от другого. Климат и природные ресурсы являются приоритетными при составлении перечня, а уровень развития наук с промышленностью влияют на глубину подготовки специалистов. Этим неповторимым перечнем отличается одно государство от другого. И лишь охрана интересов большинства проживающих граждан приводит к образованию НАДСТРОЕК в виде структур полиции, армии и ФСБ (как надзирающих и контролирующий их работу и прокуратура с депутатским корпусом, средства массовых информаций). В гнилостных же государствах НАДСТРОЙКИ служат лишь для соблюдения интересов олигархов, т.к. они начинают диктовать своим работодателям - большинству населения из тех или иных профессионалов - уровень зарплат и законы по каким все должны жить. В противном случае объявляют людей преступниками и террористами, шантажистами и провокаторами лишь в самом мягком варианте стечения обстоятельств.

. Разобравшись с тем, что из себя представляет уникальность государства приходим к выводу, что второй и третий президентские указы после Путина будут связанны с тотальным восстановлением социальной справедливости. Контроль качества подготовки и работы специалистов это единственное, что диктует честный уровень оплаты труда, а вовсе не прибздёж при приёме на работу к олигархату или же «уровень оплаты труда в регионе», диктуемые чиновниками. Таким образом своевременная и честная аттестация становятся приоритетной областью, а это ежегодные экзамены. Если же мы имеем дело не с людьми, а с изделиями их труда, то и тут государство должно ввести тотальный контроль в виде разработки РЯДА ЗНАКОВ качества на ту или иную продукцию, что «впарить лоху говнецо» становится невозможным, либо тут же потянут в суд.

. Все сдавали экзамены и многие проходили переподготовку, государство и так занимается лицензированием и соблюдением ГОСТов, СНИПов, мониторинга предельно допустимые норм выбросов промышленных предприятий, так почему же второй и третий президентский указ после Путина это то же самое, что и так существует?

. Начинать нужно с того, что в годы соревнования между социалистической и капиталистической системой развития общества каждое из государств пыталось «переплюнуть» другое в основных своих показателях. Так на смену восьмилеток пришло обязательное среднее образование. Учащегося стало невозможным не только отчислить за неуспеваемость, но и слишком накладно и ненужно тратить деньги на оставление ученика на второй год, отправку его в специальную школу – всё равно выпустить обязаны и все это знают! На базе выслуживших срок и не годных по годам к службе спецназовцев ГРУ должны быть сформированы бригады по проверке уровня знаний школьников и студентов на базе ежегодной сдачи городских контрольных за весь срок их обучения по всем основным предметам. С железным опечатанным кейсом под видеокамеру абсолюто внезапно несколько действующих военных изолируют проверяемых в помещении и проведут письменный экзамен, а после так же всё аккуратно опечатают и поедут сдавать результаты в военкомат. Более сложные процедуры должны быть применены к чиновникам и профессионалам, т.к. их материальный достаток и карьера целиком будут зависеть от выполненных ими заданий. Любой желающий или же пресса в любой момент времени получат возможность проследить как за качеством переаттестации, так и за их результатами, которые будут храниться вечно.

. Например , если ученик «специального класса» Симпсон внезапно станет «умным бизнесменом», то все в обществе будут знать, что либо он плут и мошенник, либо государственный аппарат не справляется со своими обязанностями.

. Если «умные капиталисты» под яркими вывесками и красочными обёртками люто впаривают лохам недоброкачественную продукцию, то ПОЛУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗНАКА КАЧЕСТВА всё это прекратит вмиг. Государство будет не только обязано бесплатно сертифицировать крупных производителей, предоставляя нам информацию о качестве товара, но и жестоко карать за любой несоблюдение. Выдача лицензий на право заниматься какой-то деятельностью так же будет контролироваться государством в виде декларации обязательного перечня и количества необходимых специалистов, уровня их профессиональной подготовки, что уход даже одного крутого может закончиться для фирмы олигарха катастрофой! Таким образом своевременная разработка и контроль ГОСТов, СНИПов, ПД норм промышленных выбросов должно стать третьим указом после Путина. Как и свободный доступ всех желающих ознакомиться с результатами на обёртке товара или вывески фирмы, доступ частных лиц к проверке качества изделия независимой экспертизой за соответствующее награждение «охотников за головами».

P.S. Не поленюсь напомнить жителям форума, что любая правоохранительная или законодательная ветвь государственной власти НАДСТРОЙКА должна ЛИШЬ СЛЕДИТЬ ЗА «ЧЕСТНОЙ ИГРОЙ» - соревнованием людей за должности и звание, материальное вознаграждение благодаря обязательной ежегодной аттестации. Если же этого нет, то они нужны лишь для того, что бы защищать обманывающих нас мошенников, которым как бы «просто повезло в жизни», от порождённого ими же своей «нечестной игрой» уголовного мира – современных Робин Гудов. Ко всему прочему нас заставляют оплачивать судебные тяжбы и расследование в виде налогов, как и защищать интересы «родины» (олигархов) с оружием в руках ценою своей жизни и здоровья от притязаний такой же сволочи, но из-за рубежа.