Выбор автосервиса
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Выбор автосервиса
Решился на покупку новой ГАЗели и столкнулся с проблемой – много автосервисов, а какой из них надежный, определить без помощи опытных людей невозможно. Может, кто сталкивался с покупкой и подскажет, куда обратиться? Регион Саратов.
Re: Выбор автосервиса
zevc писал(а):Решился на покупку новой ГАЗели и столкнулся с проблемой – много автосервисов, а какой из них надежный, определить без помощи опытных людей невозможно. Может, кто сталкивался с покупкой и подскажет, куда обратиться? Регион Саратов.
Вам нужен официальный дилер ГАЗ. Их конечно тоже много, но, лучшим считается ГК Лидер. Ее автоцентры работают в Саратове. Обратитесь туда, мы лет семь назад покупали там фургон с рефрижератором. Очень довольны покупкой, а особенно сервисным обслуживанием. Поэтому, рекомендую.
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