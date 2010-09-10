Сообщение zevc » Сегодня, 12:08

Решился на покупку новой ГАЗели и столкнулся с проблемой – много автосервисов, а какой из них надежный, определить без помощи опытных людей невозможно. Может, кто сталкивался с покупкой и подскажет, куда обратиться? Регион Саратов.