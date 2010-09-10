Выбор автосервиса

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Выбор автосервиса

Сообщение zevc » Сегодня, 12:08

Решился на покупку новой ГАЗели и столкнулся с проблемой – много автосервисов, а какой из них надежный, определить без помощи опытных людей невозможно. Может, кто сталкивался с покупкой и подскажет, куда обратиться? Регион Саратов.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Выбор автосервиса

Сообщение klonik » 23 минуты назад

zevc писал(а):Решился на покупку новой ГАЗели и столкнулся с проблемой – много автосервисов, а какой из них надежный, определить без помощи опытных людей невозможно. Может, кто сталкивался с покупкой и подскажет, куда обратиться? Регион Саратов.

Вам нужен официальный дилер ГАЗ. Их конечно тоже много, но, лучшим считается ГК Лидер. Ее автоцентры работают в Саратове. Обратитесь туда, мы лет семь назад покупали там фургон с рефрижератором. Очень довольны покупкой, а особенно сервисным обслуживанием. Поэтому, рекомендую.
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