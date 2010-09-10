Металл
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Металл
Куда в Москве можно сдать цветной металл?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Металл
Компания "Сагамет" осуществляет прием черного и цветного металлолома различных категорий по всей Московской области. Я с ними уже не раз сотрудничал, поэтому советую из личного опыта. Переходите к ним на сайт https://sagamet.ru/ и знакомьтесь с услугами.
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