Металл

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Металл

Сообщение РусланР » 03 июн 2020, 20:51

Куда в Москве можно сдать цветной металл?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Металл

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 08:36

Компания "Сагамет" осуществляет прием черного и цветного металлолома различных категорий по всей Московской области. Я с ними уже не раз сотрудничал, поэтому советую из личного опыта. Переходите к ним на сайт https://sagamet.ru/ и знакомьтесь с услугами.
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