Сообщение sviridkina » Сегодня, 08:27

сдавала в Сагамет металл после демонтажа металлических ферм на участке под застройку. Набралось несколько тонн, пришлось заказывать погрузчик и самосвал под вывоз металла. Очень помог онлайн калькулятор металла https://calculator-m.ru/ для расчета объема и веса, чтобы понять, хватит ли одного самосвала. Буду обращаться еще в "Сагамет" - результат отличный, приняли все быстро, расчет сразу на месте.