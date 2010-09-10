Металл
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Металл
Куда в Москве можно сдать цветной металл?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Металл
Компания "Сагамет" осуществляет прием черного и цветного металлолома различных категорий по всей Московской области. Я с ними уже не раз сотрудничал, поэтому советую из личного опыта. Переходите к ним на сайт https://sagamet.ru/ и знакомьтесь с услугами.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 май 2012, 22:16
- Контактная информация:
Re: Металл
сдавала в Сагамет металл после демонтажа металлических ферм на участке под застройку. Набралось несколько тонн, пришлось заказывать погрузчик и самосвал под вывоз металла. Очень помог онлайн калькулятор металла https://calculator-m.ru/ для расчета объема и веса, чтобы понять, хватит ли одного самосвала. Буду обращаться еще в "Сагамет" - результат отличный, приняли все быстро, расчет сразу на месте.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитан ©
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