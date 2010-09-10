Металл

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Металл

Сообщение РусланР » 03 июн 2020, 20:51

Куда в Москве можно сдать цветной металл?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Металл

Сообщение Алехандро Пенгер » 12 июн 2020, 08:36

Компания "Сагамет" осуществляет прием черного и цветного металлолома различных категорий по всей Московской области. Я с ними уже не раз сотрудничал, поэтому советую из личного опыта. Переходите к ним на сайт https://sagamet.ru/ и знакомьтесь с услугами.
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sviridkina
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 май 2012, 22:16
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Re: Металл

Сообщение sviridkina » Сегодня, 08:27

сдавала в Сагамет металл после демонтажа металлических ферм на участке под застройку. Набралось несколько тонн, пришлось заказывать погрузчик и самосвал под вывоз металла. Очень помог онлайн калькулятор металла https://calculator-m.ru/ для расчета объема и веса, чтобы понять, хватит ли одного самосвала. Буду обращаться еще в "Сагамет" - результат отличный, приняли все быстро, расчет сразу на месте.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитан ©
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