Миксер
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Миксер
Хочу купить профессиональный миксер, чтобы делать молочные коктейли для своих домочадцев, сколько такой стоит?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Миксер
Ми з чоловіком в минулому році відкрили дитячу кав'ярню, на літо купили професійний міксер для приготування молочних коктейлів. Замовляли його в магазині Кухарт, взяли на один стакан об'ємом 0,9 мілілітрів за 3 300 гривень, модель GGM SPMK06, ось тут https://kuhart.com/barnoe-oborudovanie/miksery-dlia-molochnyh-koktejlej/ можете подивитися фото і опис міксера. У ньому всього дві швидкості, але їх вистачає з головою, а якщо ви будете використовувати міксер в домашніх умовах, тоді вам точно більше не треба. Доставка в магазині здійснюється по всій Україні Новою Поштою, розрахунок готівкую, або по картці.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Миксер
У меня жена обычным миксером делает, получается тоже вкусно
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