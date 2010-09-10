Миксер

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Миксер

Сообщение VasiLissa » 04 июн 2020, 18:24

Хочу купить профессиональный миксер, чтобы делать молочные коктейли для своих домочадцев, сколько такой стоит?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Миксер

Сообщение Наташа Швец » 15 июн 2020, 16:28

Ми з чоловіком в минулому році відкрили дитячу кав'ярню, на літо купили професійний міксер для приготування молочних коктейлів. Замовляли його в магазині Кухарт, взяли на один стакан об'ємом 0,9 мілілітрів за 3 300 гривень, модель GGM SPMK06, ось тут https://kuhart.com/barnoe-oborudovanie/miksery-dlia-molochnyh-koktejlej/ можете подивитися фото і опис міксера. У ньому всього дві швидкості, але їх вистачає з головою, а якщо ви будете використовувати міксер в домашніх умовах, тоді вам точно більше не треба. Доставка в магазині здійснюється по всій Україні Новою Поштою, розрахунок готівкую, або по картці.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Миксер

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 11:18

У меня жена обычным миксером делает, получается тоже вкусно
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