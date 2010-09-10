Подарок
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Подарок
Всем привет! У сестры скоро день рождения, а я тут всю голову уже сломала - что ей подарить? Она не так давно жаловалась, что у нее плойка сгорела. Вот я думаю - может новую ей купить? А какую? Я в этом не разбираюсь..
Re: Подарок
Смотря какая плойка ей нужна. Они же разные бывают - тонкие, толстые, конусообразные. Вы видели какая у нее раньше была? Ну или какие она локоны делает - тогда бы и можно было сориентироваться
Re: Подарок
Ну вот это-то как раз не проблема. Если не знаете точно, то берите среднюю по толщине - тогда не ошибетесь. Единственное, что хочу сказать - обязательно покупайте профессиональную плойку, а не бытовую. Она будет намного более мощной и долговечной. Плюсом нагревается очень быстро. Можете что-то из модельного ряда Babyliss посмотреть: https://babyliss-russia.ru/category/ployki/
Re: Подарок
А может вы ей просто деньгами подарите, а она уже пусть сама выбирает? Или нет, не принято у вас деньги дарить? У нас так обычно именно так и происходит - на мой взгляд это удобно, хоть и не слишком романтично
Re: Подарок
Ну да правильно, нужно дарить такие подарки, в которых человек нуждается. Моей подружке нужны были наушники и вот на ее днюху я выбрала ей подходящий вариант https://ohranatruda.ru/news/5221/586925/, ей очень понравился такой подарок.
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