Подарок

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Подарок

Сообщение Хойя » 06 июн 2020, 21:28

Всем привет! У сестры скоро день рождения, а я тут всю голову уже сломала - что ей подарить? Она не так давно жаловалась, что у нее плойка сгорела. Вот я думаю - может новую ей купить? А какую? Я в этом не разбираюсь..
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Подарок

Сообщение Raduznaya » 06 июн 2020, 21:59

Смотря какая плойка ей нужна. Они же разные бывают - тонкие, толстые, конусообразные. Вы видели какая у нее раньше была? Ну или какие она локоны делает - тогда бы и можно было сориентироваться
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Подарок

Сообщение Пантерка » 06 июн 2020, 22:28

Ну вот это-то как раз не проблема. Если не знаете точно, то берите среднюю по толщине - тогда не ошибетесь. Единственное, что хочу сказать - обязательно покупайте профессиональную плойку, а не бытовую. Она будет намного более мощной и долговечной. Плюсом нагревается очень быстро. Можете что-то из модельного ряда Babyliss посмотреть: https://babyliss-russia.ru/category/ployki/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Подарок

Сообщение Holly » 06 июн 2020, 22:53

А может вы ей просто деньгами подарите, а она уже пусть сама выбирает? Или нет, не принято у вас деньги дарить? У нас так обычно именно так и происходит - на мой взгляд это удобно, хоть и не слишком романтично
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Подарок

Сообщение Alekol » 10 июн 2020, 14:03

Ну да правильно, нужно дарить такие подарки, в которых человек нуждается. Моей подружке нужны были наушники и вот на ее днюху я выбрала ей подходящий вариант https://ohranatruda.ru/news/5221/586925/, ей очень понравился такой подарок.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Подарок

Сообщение Laca » Вчера, 20:24

Holly писал(а):А может вы ей просто деньгами подарите, а она уже пусть сама выбирает? Или нет, не принято у вас деньги дарить? У нас так обычно именно так и происходит - на мой взгляд это удобно, хоть и не слишком романтично

Тоже так подумала...
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