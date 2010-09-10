Сообщение Holly » 06 июн 2020, 22:53

А может вы ей просто деньгами подарите, а она уже пусть сама выбирает? Или нет, не принято у вас деньги дарить? У нас так обычно именно так и происходит - на мой взгляд это удобно, хоть и не слишком романтично