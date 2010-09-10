Сообщение Хойя » Вчера, 19:42

Всем привет! У меня свой магазин - торгую одеялами и подушками. А сейчас есть возможность купить соседнее помещение и за счет этого расшириться. Не хочется упускать такой вариант, но чем еще торговать? Где искать поставщиков? Что может посоветовать?