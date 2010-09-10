Магазин

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Магазин

Сообщение Хойя » Вчера, 19:42

Всем привет! У меня свой магазин - торгую одеялами и подушками. А сейчас есть возможность купить соседнее помещение и за счет этого расшириться. Не хочется упускать такой вариант, но чем еще торговать? Где искать поставщиков? Что может посоветовать?
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Магазин

Сообщение Holly » Вчера, 22:34

Так а может сделать в соседнее помещение отдельный вход и освоить вообще какое-то новое направление в торговле. То есть выбрать совсем другие товары. Не думали о таком?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Магазин

Сообщение Raduznaya » Вчера, 22:59

Зачем, если можно расширить ассортимент у уже имеющегося магазина? Можно, например, ивановский текстиль оптом закупить: https://tinyurl.com/yc9f9lyt Просто нужно рассуждать логично - если люди знают, что в этом магазине есть спальные принадлежности, то, думаю, и постельное белье там тоже на ура пойдет. Пошел за одеялом - заодно и комплект купил
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Магазин

Сообщение Пантерка » Вчера, 23:34

Если есть возможность и деньги для того, чтобы купить торговую площадь, то, конечно, этим надо пользоваться. А уж чем торговать - вообще не проблема. Все только в вашу фантазию упирается
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