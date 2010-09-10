Магазин
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Магазин
Всем привет! У меня свой магазин - торгую одеялами и подушками. А сейчас есть возможность купить соседнее помещение и за счет этого расшириться. Не хочется упускать такой вариант, но чем еще торговать? Где искать поставщиков? Что может посоветовать?
Re: Магазин
Так а может сделать в соседнее помещение отдельный вход и освоить вообще какое-то новое направление в торговле. То есть выбрать совсем другие товары. Не думали о таком?
Re: Магазин
Зачем, если можно расширить ассортимент у уже имеющегося магазина? Можно, например, ивановский текстиль оптом закупить: https://tinyurl.com/yc9f9lyt Просто нужно рассуждать логично - если люди знают, что в этом магазине есть спальные принадлежности, то, думаю, и постельное белье там тоже на ура пойдет. Пошел за одеялом - заодно и комплект купил
Re: Магазин
Если есть возможность и деньги для того, чтобы купить торговую площадь, то, конечно, этим надо пользоваться. А уж чем торговать - вообще не проблема. Все только в вашу фантазию упирается
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