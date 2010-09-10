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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 66 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Шугалей смотреть онлайн (HD) 2020 0pVU Цитата Сообщение compnecsyre » Вчера, 21:07







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Российские социологи, Максим Шугалей и его спутник и переводчик Самер Суэйфан, отправляются в страну,

разрываемую на части воинствующими группировками, по официальному приглашению.

Их задача — проведение исследования, которое должно было бы положить конец боевым действиям.

Однако в ходе работы в их руки попадает информация, которая может дорого стоить «марионеточному» правительству и не должна просочиться за пределы Ливии.

В результате похищения русские специалисты оказываются в частной тюрьме и больше года, переживая пытки и унижения, ждут хотя бы официального обвинения.

Дипломатические попытки мирно решить вопрос заходят в тупик, и российская сторона начинает готовить спасательную операцию.









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Шугалей 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском fUpgJG Шугалей (2020) смотреть полностью---->>> Шугалей Российские социологи, Максим Шугалей и его спутник и переводчик Самер Суэйфан, отправляются в страну,разрываемую на части воинствующими группировками, по официальному приглашению.Их задача — проведение исследования, которое должно было бы положить конец боевым действиям.Однако в ходе работы в их руки попадает информация, которая может дорого стоить «марионеточному» правительству и не должна просочиться за пределы Ливии.В результате похищения русские специалисты оказываются в частной тюрьме и больше года, переживая пытки и унижения, ждут хотя бы официального обвинения.Дипломатические попытки мирно решить вопрос заходят в тупик, и российская сторона начинает готовить спасательную операцию.an2Cs00r Шугалей смотреть онлайн HD фильм G2YolMj3kEY9g Шугалей смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве LUHesfOTRf Шугалей смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 EWTrhkM3d2Wv Шугалей смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеeaCdpШугалей новые фильмы 2020 года смотреть онлайн s09Nji34it Шугалей смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно pKCSJШугалей смотреть онлайн качество новые фильмы DwHHqZOHKsQ3 Шугалей фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии 4mnyoTШугалей фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино apQyo4Xhx7F Шугалей смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн xTeAmШугалей 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском fUpgJG Вернуться к началу

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