Сообщение zevc » Сегодня, 09:25

Добрый день. Меня волнует только один вопрос, услугами какой компании стоит воспользоваться, чтобы купить авто из Америки с доставкой в нашу страну? Много раз слышала о том, что люди покупали свои машин за границей на аукционах.