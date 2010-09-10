Покупка авто в США
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Покупка авто в США
Добрый день. Меня волнует только один вопрос, услугами какой компании стоит воспользоваться, чтобы купить авто из Америки с доставкой в нашу страну? Много раз слышала о том, что люди покупали свои машин за границей на аукционах.
Re: Покупка авто в США
zevc писал(а):Добрый день. Меня волнует только один вопрос, услугами какой компании стоит воспользоваться, чтобы купить авто из Америки с доставкой в нашу страну? Много раз слышала о том, что люди покупали свои машин за границей на аукционах.
На примете есть только одна компания, и я сама не так давно нашла сайт в интернете, который поможет быстро решить вопрос с покупкой автомобиля и доставкой его в нашу страну. Carfast.express предлагает сократить до минимума время на поиски, я выбрала volkswagen jetta американка вот здесь https://carfast.express/auction/brand-v ... year-2012- и решила отправить заявку на подтверждение менеджеру, она была обработана очень быстро и спустя 2 недели машину привезли по указанному мной адресу. Хорошо, что вопросы такого формата есть возможность в кротчайшие сроки решать и поэтому, с вами поделилась ссылкой на сайт.
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