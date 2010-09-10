Вопрос о беттинге

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Вопрос о беттинге

Сообщение Сплинтер » Вчера, 17:05

Дорогие друзья, я часто задаюсь вопросом о том, где же всё-таки можно ставить на спортивные мероприятия без особых усилий? Постоянно на сайтах или зеркалах меня блокируют, или аккаунт, а бывает и вовсе не возможно вывести денежные средства, может кто поможет мне в таком вопросе?
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