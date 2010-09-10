Вопрос о беттинге
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вопрос о беттинге
Дорогие друзья, я часто задаюсь вопросом о том, где же всё-таки можно ставить на спортивные мероприятия без особых усилий? Постоянно на сайтах или зеркалах меня блокируют, или аккаунт, а бывает и вовсе не возможно вывести денежные средства, может кто поможет мне в таком вопросе?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей