Вопрос о беттинге
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Вопрос о беттинге
Дорогие друзья, я часто задаюсь вопросом о том, где же всё-таки можно ставить на спортивные мероприятия без особых усилий? Постоянно на сайтах или зеркалах меня блокируют, или аккаунт, а бывает и вовсе не возможно вывести денежные средства, может кто поможет мне в таком вопросе?
Re: Вопрос о беттинге
Да да, я с тобой полностью солидарен в данном можно сказать высказывании, но в какой-то момент я нашёл для себя вариант где можно играть спокойно, короче говоря есть официальная букмекерская лицензия официального сайта 1Win для всех любителей беттинга!
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Вопрос о беттинге
Так вы выбирайте конторы у которых есть лицензия на гемблинг которую выдал официально ЦУПИС, а не другие компании в Европе, как например у офшорных компаний, лицензии Кюрасао, в Европе то они котируются, но не у нас. Вот почитайте статью про получение лицензии на гемблинг в РФ https://zelaosport.ru/stati/gambling-license/ и потом смотрите чтобы у того букмекера у которого вы собираетесь ставить была лицензия которая одобрена цупис.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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