Вопрос о беттинге

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Вопрос о беттинге

Сообщение Сплинтер » 08 июн 2020, 17:05

Дорогие друзья, я часто задаюсь вопросом о том, где же всё-таки можно ставить на спортивные мероприятия без особых усилий? Постоянно на сайтах или зеркалах меня блокируют, или аккаунт, а бывает и вовсе не возможно вывести денежные средства, может кто поможет мне в таком вопросе?
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Вопрос о беттинге

Сообщение Аскольд » 09 июн 2020, 15:26

Да да, я с тобой полностью солидарен в данном можно сказать высказывании, но в какой-то момент я нашёл для себя вариант где можно играть спокойно, короче говоря есть официальная букмекерская лицензия официального сайта 1Win для всех любителей беттинга!
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Вопрос о беттинге

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 20:45

Так вы выбирайте конторы у которых есть лицензия на гемблинг которую выдал официально ЦУПИС, а не другие компании в Европе, как например у офшорных компаний, лицензии Кюрасао, в Европе то они котируются, но не у нас. Вот почитайте статью про получение лицензии на гемблинг в РФ https://zelaosport.ru/stati/gambling-license/ и потом смотрите чтобы у того букмекера у которого вы собираетесь ставить была лицензия которая одобрена цупис.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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