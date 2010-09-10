Сообщение Сплинтер » 08 июн 2020, 17:05

Дорогие друзья, я часто задаюсь вопросом о том, где же всё-таки можно ставить на спортивные мероприятия без особых усилий? Постоянно на сайтах или зеркалах меня блокируют, или аккаунт, а бывает и вовсе не возможно вывести денежные средства, может кто поможет мне в таком вопросе?