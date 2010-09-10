Нужен совет

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Нужен совет

Сообщение Хойя » 46 минут назад

Здравствуйте. У меня свой бизнес и в данный момент возникла серьезная проблема. Дело в том, что одна фирма должна крупную сумму. Раньше все завтраками кормили, а теперь вообще перестали даже на телефон отвечать. Что делать?
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