Сообщение Хойя » 46 минут назад

Здравствуйте. У меня свой бизнес и в данный момент возникла серьезная проблема. Дело в том, что одна фирма должна крупную сумму. Раньше все завтраками кормили, а теперь вообще перестали даже на телефон отвечать. Что делать?