Нужен совет

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Нужен совет

Сообщение Хойя » 09 июн 2020, 11:55

Здравствуйте. У меня свой бизнес и в данный момент возникла серьезная проблема. Дело в том, что одна фирма должна крупную сумму. Раньше все завтраками кормили, а теперь вообще перестали даже на телефон отвечать. Что делать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Нужен совет

Сообщение Raduznaya » 09 июн 2020, 14:11

А съездить к ним в офис можно? Просто хотелось бы понять их позицию. Они вообще платить никак не собираются или что вообще? В чем причина-то такого поведения?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Нужен совет

Сообщение Пантерка » 09 июн 2020, 14:41

Лично я тут никакой загадки не вижу. Просто не хотят платить - вот и все. Может финансовое положение ухудшилось или еще что - это не суть важно. Важно, что долг они автору выплачивать не собираются. А я считаю, что в этом случае нужно просто составлять иск в арбитражный суд о взыскании задолженности: http://helpmne.ru/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Нужен совет

Сообщение Holly » 09 июн 2020, 14:59

Может все-таки попробовать как-то без суда вопрос решить? А то эти судебные заседания столько сил и времени отнимают, что связываться с ними никакого желания нет
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Нужен совет

Сообщение vikont » Сегодня, 11:06

Хойя писал(а):Здравствуйте. У меня свой бизнес и в данный момент возникла серьезная проблема. Дело в том, что одна фирма должна крупную сумму. Раньше все завтраками кормили, а теперь вообще перестали даже на телефон отвечать. Что делать?

Здравствуйте. Все это можно оперативно решить в рамках нетворкинга от бизнес клуба "Аристократ", это уникальная платформа на сегодняшний день, вот тут можете посмотреть https://aristokrat.best/
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