Нужен совет
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Нужен совет
Здравствуйте. У меня свой бизнес и в данный момент возникла серьезная проблема. Дело в том, что одна фирма должна крупную сумму. Раньше все завтраками кормили, а теперь вообще перестали даже на телефон отвечать. Что делать?
Re: Нужен совет
А съездить к ним в офис можно? Просто хотелось бы понять их позицию. Они вообще платить никак не собираются или что вообще? В чем причина-то такого поведения?
Re: Нужен совет
Лично я тут никакой загадки не вижу. Просто не хотят платить - вот и все. Может финансовое положение ухудшилось или еще что - это не суть важно. Важно, что долг они автору выплачивать не собираются. А я считаю, что в этом случае нужно просто составлять иск в арбитражный суд о взыскании задолженности: http://helpmne.ru/
Re: Нужен совет
Может все-таки попробовать как-то без суда вопрос решить? А то эти судебные заседания столько сил и времени отнимают, что связываться с ними никакого желания нет
Re: Нужен совет
Хойя писал(а):Здравствуйте. У меня свой бизнес и в данный момент возникла серьезная проблема. Дело в том, что одна фирма должна крупную сумму. Раньше все завтраками кормили, а теперь вообще перестали даже на телефон отвечать. Что делать?
Здравствуйте. Все это можно оперативно решить в рамках нетворкинга от бизнес клуба "Аристократ", это уникальная платформа на сегодняшний день, вот тут можете посмотреть https://aristokrat.best/
5 сообщений • Страница 1 из 1
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