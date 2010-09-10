Мебель в ванную

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Мебель в ванную

Сообщение Алексей Кобзарь » 09 июн 2020, 13:15

Всем привет, как подобрать мебель в ванную? Что там обязательно должно быть для удобства?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Мебель в ванную

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:50

В первую очередь тебе нужно сесть и подумать, какой конкретно мебелью ты там пользуешься и чего тебе не хватает именно сейчас. Потом можно посмотреть фотки дизайнов интерьера и глянуть какую мебель они ставят в комнаты. Я таким образом решила себе купить табуреты для ванной комнаты они упростили мне жизнь и добавили функционал моей ванной.
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