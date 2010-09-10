Мебель в ванную
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Мебель в ванную
Всем привет, как подобрать мебель в ванную? Что там обязательно должно быть для удобства?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Мебель в ванную
В первую очередь тебе нужно сесть и подумать, какой конкретно мебелью ты там пользуешься и чего тебе не хватает именно сейчас. Потом можно посмотреть фотки дизайнов интерьера и глянуть какую мебель они ставят в комнаты. Я таким образом решила себе купить табуреты для ванной комнаты они упростили мне жизнь и добавили функционал моей ванной.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Мебель в ванную
Ну такие табуреты годны когда есть место в ванной) А если его мало?
Re: Мебель в ванную
Насчет мебели не могу вам подсказать, так как у каждого свои предпочтения и вкусы, а главное размеры ванной. Мне например, вообще нравится столешница из искусственного камня в ванную , это богато и добротно смотрится, тем более камень в интерьере всегда будет в моде. Я уже нашла компанию "Стоун Профи" , которые делают под заказ такие работы, а также устанавливаю их. Цены вполне соответственные, минимальная от 5200 рублей за 1 м2 искусственного камня, натуральный естественно будет дороже. Осталось только вызвать замерщика и оформить заказ.
Re: Мебель в ванную
В ванную купить не сложно. А где шкаф купе можно купить ребят?
Re: Мебель в ванную
Изаура писал(а):В ванную купить не сложно. А где шкаф купе можно купить ребят?
Как правило те магазины которые предоставляют большой выбор мебели в ванную, имеют так же в наличии и остальную мебель для интерьера. Мы недавно покупали готовые шкафы купе https://coolhouse.com.ua/ru/shkafy-kupe/ . Так вот в их магазине так же есть различные столики для ванной и тд!
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