Ищу работу в БК или казино
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Ищу работу в БК или казино
Добрый день. Ищу работу в Рязани в одном из местных БК или онлайн казино. Имею опыт работы в данной сфере 5 лет. Работала в таких крупных букмекерских конторах как Лига Ставок и Фонбет. Как оператором в ППС, так и менеджером по операционной деятельности.
Re: Ищу работу в БК или казино
Изаура писал(а):Добрый день. Ищу работу в Рязани в одном из местных БК или онлайн казино. Имею опыт работы в данной сфере 5 лет. Работала в таких крупных букмекерских конторах как Лига Ставок и Фонбет. Как оператором в ППС, так и менеджером по операционной деятельности.
А какой у вас опыт работы именно в казино? У меня знакомый в одном из онлайн казино работает, в техподдержке. Могла бы за вас словечко замолвить... Но хотя если опыт у вас хороший, можно и без этого обойтись. Просто заходите на https://www.wowmagic.ru/kazino-zerkalo/ ... jn-kazino/ это рейтинг топовых казино Рунета. Подготовите резюме хорошее, и можете понравившимся работодателям отправлять его
Re: Ищу работу в БК или казино
Буцефалия писал(а):Изаура писал(а):Добрый день. Ищу работу в Рязани в одном из местных БК или онлайн казино. Имею опыт работы в данной сфере 5 лет. Работала в таких крупных букмекерских конторах как Лига Ставок и Фонбет. Как оператором в ППС, так и менеджером по операционной деятельности.
А какой у вас опыт работы именно в казино? У меня знакомый в одном из онлайн казино работает, в техподдержке. Могла бы за вас словечко замолвить... Но хотя если опыт у вас хороший, можно и без этого обойтись. Просто заходите на https://www.wowmagic.ru/kazino-zerkalo/ ... jn-kazino/ это рейтинг топовых казино Рунета. Подготовите резюме хорошее, и можете понравившимся работодателям отправлять его
Да я казино постольку поскольку приписала, весь опыт у меня по идее в БК, а в казиношке в техподдержке только недели три проработала
3 сообщения • Страница 1 из 1
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