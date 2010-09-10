Ищу работу в БК или казино

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Ищу работу в БК или казино

Сообщение Изаура » Сегодня, 18:14

Добрый день. Ищу работу в Рязани в одном из местных БК или онлайн казино. Имею опыт работы в данной сфере 5 лет. Работала в таких крупных букмекерских конторах как Лига Ставок и Фонбет. Как оператором в ППС, так и менеджером по операционной деятельности.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Ищу работу в БК или казино

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 18:44

Изаура писал(а):Добрый день. Ищу работу в Рязани в одном из местных БК или онлайн казино. Имею опыт работы в данной сфере 5 лет. Работала в таких крупных букмекерских конторах как Лига Ставок и Фонбет. Как оператором в ППС, так и менеджером по операционной деятельности.


А какой у вас опыт работы именно в казино? У меня знакомый в одном из онлайн казино работает, в техподдержке. Могла бы за вас словечко замолвить... :D Но хотя если опыт у вас хороший, можно и без этого обойтись. Просто заходите на https://www.wowmagic.ru/kazino-zerkalo/ ... jn-kazino/ это рейтинг топовых казино Рунета. Подготовите резюме хорошее, и можете понравившимся работодателям отправлять его 8)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Ищу работу в БК или казино

Сообщение Изаура » Сегодня, 19:15

Буцефалия писал(а):
Изаура писал(а):Добрый день. Ищу работу в Рязани в одном из местных БК или онлайн казино. Имею опыт работы в данной сфере 5 лет. Работала в таких крупных букмекерских конторах как Лига Ставок и Фонбет. Как оператором в ППС, так и менеджером по операционной деятельности.


А какой у вас опыт работы именно в казино? У меня знакомый в одном из онлайн казино работает, в техподдержке. Могла бы за вас словечко замолвить... :D Но хотя если опыт у вас хороший, можно и без этого обойтись. Просто заходите на https://www.wowmagic.ru/kazino-zerkalo/ ... jn-kazino/ это рейтинг топовых казино Рунета. Подготовите резюме хорошее, и можете понравившимся работодателям отправлять его 8)


Да я казино постольку поскольку приписала, весь опыт у меня по идее в БК, а в казиношке в техподдержке только недели три проработала :(
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя