Сообщение Изаура » Сегодня, 18:14

Добрый день. Ищу работу в Рязани в одном из местных БК или онлайн казино. Имею опыт работы в данной сфере 5 лет. Работала в таких крупных букмекерских конторах как Лига Ставок и Фонбет. Как оператором в ППС, так и менеджером по операционной деятельности.