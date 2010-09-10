Вратарь Галактики смотреть онлайн (HD) 2020 rNuDP
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Вратарь Галактики смотреть онлайн (HD) 2020 rNuDP
Вратарь Галактики 2020
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2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле.
Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом.
Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион,
на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре,
объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика.
Играть в космобол могут только атлеты.
.
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.
2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле.
Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом.
Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион,
на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре,
объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика.
Играть в космобол могут только атлеты.
.
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