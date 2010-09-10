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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 88 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Номер Один смотреть онлайн (HD) 2020 u8W9R Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 19:43











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Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства,

которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века

— украсть одну из самых дорогих картин современности — «N 1» Марка Ротко из галереи,

принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее.

А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.





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