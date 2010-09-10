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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 88 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Серебряные Коньки смотреть онлайн (HD) 2020 9wmc Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 19:50









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1899 год, рождественский Петербург.

Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы.

Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться.

Люди из совершенно разных миров, Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство

— доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке.

У каждого — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.





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