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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 88 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Бладшот смотреть онлайн (HD) 2020 gRMdg Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 19:57





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Военный Рэй Гаррисон возвращается из очередной горячей точки к любимой красавице-жене.

Супруги проводят отпуск в Европе, но счастье длится недолго — террористы,

не сумев вытянуть из Рэя нужную им информацию, убивают жену, а затем и его самого.

Но вскоре корпорация RST возвращает его к жизни.

Армия нанороботов в крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, и теперь

солдат наделен сверхсилой и способностью мгновенно самоисцеляться, вот только память оставляет желать лучшего.





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