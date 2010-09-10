Бладшот смотреть онлайн (HD) 2020 gRMdg
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Бладшот смотреть онлайн (HD) 2020 gRMdg
Бладшот 2020.
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Военный Рэй Гаррисон возвращается из очередной горячей точки к любимой красавице-жене.
Супруги проводят отпуск в Европе, но счастье длится недолго — террористы,
не сумев вытянуть из Рэя нужную им информацию, убивают жену, а затем и его самого.
Но вскоре корпорация RST возвращает его к жизни.
Армия нанороботов в крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, и теперь
солдат наделен сверхсилой и способностью мгновенно самоисцеляться, вот только память оставляет желать лучшего.
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Военный Рэй Гаррисон возвращается из очередной горячей точки к любимой красавице-жене.
Супруги проводят отпуск в Европе, но счастье длится недолго — террористы,
не сумев вытянуть из Рэя нужную им информацию, убивают жену, а затем и его самого.
Но вскоре корпорация RST возвращает его к жизни.
Армия нанороботов в крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, и теперь
солдат наделен сверхсилой и способностью мгновенно самоисцеляться, вот только память оставляет желать лучшего.
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