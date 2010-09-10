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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 91 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Майор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн (HD) 2020 82l3 Цитата Сообщение compnecsyre » Вчера, 20:58



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Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…









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Майор Гром: Чумной доктор 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском UoMwER Майор Гром: Чумной доктор 2020---->>> Майор Гром: Чумной доктор Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…kpqvmTyB Майор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн HD фильм tZYLkjTVbLsl Майор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве 2o366IeuRfB6 Майор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 ADt8A9TWxgYF Майор Гром: Чумной доктор смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеm4oWBrМайор Гром: Чумной доктор новые фильмы 2020 года смотреть онлайн h478PvyRjJKt Майор Гром: Чумной доктор смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно bhbXHFМайор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн качество новые фильмы YXGVb3rAqsnv Майор Гром: Чумной доктор фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии aawIHqМайор Гром: Чумной доктор фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино yYZ18J8MZAle Майор Гром: Чумной доктор смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн hTuCztМайор Гром: Чумной доктор 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском UoMwER Вернуться к началу

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