Что нужно для получения кредита на развитие бизнеса?

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Что нужно для получения кредита на развитие бизнеса?

Сообщение РусланР » 09 июн 2020, 22:02

Предприниматель берет кредит на развитие компании, чтобы покрыть кассовый разрыв, закупить товар или запустить новое направление деятельности. Требования финансовых организаций, как и условия по кредитам, постоянно меняются. Поэтому советую вам перейти на сайт https://minus-nds.ru/ и прочесть нужную вам информацию.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Что нужно для получения кредита на развитие бизнеса?

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:32

А если мне нужен кредит на развитие бизнеса, какой банк мне может в этом помочь?
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