Что нужно для получения кредита на развитие бизнеса?
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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Что нужно для получения кредита на развитие бизнеса?
Предприниматель берет кредит на развитие компании, чтобы покрыть кассовый разрыв, закупить товар или запустить новое направление деятельности. Требования финансовых организаций, как и условия по кредитам, постоянно меняются. Поэтому советую вам перейти на сайт https://minus-nds.ru/ и прочесть нужную вам информацию.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Что нужно для получения кредита на развитие бизнеса?
А если мне нужен кредит на развитие бизнеса, какой банк мне может в этом помочь?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Что нужно для получения кредита на развитие бизнеса?
Смотрите по процентной ставке и условиям. Если вы юридическое лицо или ИП, вам могут предложить хороший процент в Альфа банке. Я у них открыл свой расчётный счет по выгодному для меня тарифу до 3% на остаток за 0 рублей за открытие счета, который полностью устраивает. Вот здесь можете сами ознакомиться с разными РКО и подобрать для себя подходящий по условиям тариф.
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