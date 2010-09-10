Видео 18+

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Видео 18+

Сообщение Сплинтер » 16 минут назад

Хочу поделится мнение об этой категории видео, высказать свои плюсы и минусы. Вообщем я думаю что просмотр порно роликов для холостого мужчины приводит к тому, что он перестает искать себе полового партнера и довольствуется только видосами, а это не есть хорошо. А как вы считаете стоит ли на постоянной основе смотреть порно?
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