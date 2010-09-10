Видео 18+
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Видео 18+
Хочу поделится мнение об этой категории видео, высказать свои плюсы и минусы. Вообщем я думаю что просмотр порно роликов для холостого мужчины приводит к тому, что он перестает искать себе полового партнера и довольствуется только видосами, а это не есть хорошо. А как вы считаете стоит ли на постоянной основе смотреть порно?
Re: Видео 18+
Знаете, в ваших словах и правда есть логика. Быть может, я даже на собственном опыте заметил подобную особенность. Однако, далеко не все в состоянии найти себе партнера по вкусу. А у некоторых такая потенция, что нужно удовлетворять себя много раз подряд. По этому, я и сам время от времени ищу тут подходящие ролики, что бы сделать себе приятно. Это привычка такая
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