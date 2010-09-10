Видео 18+
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Видео 18+
Хочу поделится мнение об этой категории видео, высказать свои плюсы и минусы. Вообщем я думаю что просмотр порно роликов для холостого мужчины приводит к тому, что он перестает искать себе полового партнера и довольствуется только видосами, а это не есть хорошо. А как вы считаете стоит ли на постоянной основе смотреть порно?
Re: Видео 18+
Знаете, в ваших словах и правда есть логика. Быть может, я даже на собственном опыте заметил подобную особенность. Однако, далеко не все в состоянии найти себе партнера по вкусу. А у некоторых такая потенция, что нужно удовлетворять себя много раз подряд. По этому, я и сам время от времени ищу тут подходящие ролики, что бы сделать себе приятно. Это привычка такая
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Видео 18+
А меня как-то совсем не возбуждают видео, гораздо лучше снять девочек в Чехове https://mosdosug.info/chekhov/ , там самые развратные девицы Москвы, проверено! Они оказывают большой и разнообразный спектр досуг, начиная от минета и заканчивая БДСМ-ом.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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