Видео 18+

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Видео 18+

Сообщение Сплинтер » 11 июн 2020, 16:33

Хочу поделится мнение об этой категории видео, высказать свои плюсы и минусы. Вообщем я думаю что просмотр порно роликов для холостого мужчины приводит к тому, что он перестает искать себе полового партнера и довольствуется только видосами, а это не есть хорошо. А как вы считаете стоит ли на постоянной основе смотреть порно?
Вернуться к началу
Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Видео 18+

Сообщение Mukoll » Вчера, 14:18

Знаете, в ваших словах и правда есть логика. Быть может, я даже на собственном опыте заметил подобную особенность. Однако, далеко не все в состоянии найти себе партнера по вкусу. А у некоторых такая потенция, что нужно удовлетворять себя много раз подряд. По этому, я и сам время от времени ищу тут подходящие ролики, что бы сделать себе приятно. Это привычка такая :)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Видео 18+

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 09:17

А меня как-то совсем не возбуждают видео, гораздо лучше снять девочек в Чехове https://mosdosug.info/chekhov/ , там самые развратные девицы Москвы, проверено! Они оказывают большой и разнообразный спектр досуг, начиная от минета и заканчивая БДСМ-ом.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость