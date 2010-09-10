Линзы на авто

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Линзы на авто

Сообщение РусланР » Сегодня, 11:41

У меня стоят светодиодные линзы дальнего света ptima LED Lens F-PRO 2.5" High Beam, одна выходит 4К. Покупал в магазине Оптима лайт, он как раз находится в торговом центре Автомобили, но еще и на сайте можно посмотреть https://optima-automotive.shop/svetodiodnoe-oborudovanie/svetodiodnye-linzy/biled/ Конечно по сравнению с конкурентами, это дорого и ударило по карману, но я привык выбирать все только самое лучшее и долговечное для своего авто. Но линзы отличного качества, цена оправдана. У них, яркий белый цвет, который обеспечивает отличную видимость в любых погодных условиях. если захотите посмотреть в живую, то Вам стоит поехать в магазин и увидеть как линза светит в живую)
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