Лечение алкоголизма
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Лечение алкоголизма
Подруга сильно начала пить, когда ее бросил муж. Практически каждый день вижу ее пьяной. Волнуюсь за ее двух маленьких деток, 2 и 4 годика. У них кроме мамы больше никого нет. Хочу отвезти ее к врачам, пока ситуация не усугубилась еще больше. Кто может подсказать хороших специалистов из этой области?
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