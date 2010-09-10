Лечение алкоголизма

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Лечение алкоголизма

Сообщение VasiLissa » Вчера, 16:18

Подруга сильно начала пить, когда ее бросил муж. Практически каждый день вижу ее пьяной. Волнуюсь за ее двух маленьких деток, 2 и 4 годика. У них кроме мамы больше никого нет. Хочу отвезти ее к врачам, пока ситуация не усугубилась еще больше. Кто может подсказать хороших специалистов из этой области?
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