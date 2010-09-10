Фитнес

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Фитнес

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 01:14

Всем привет! Девочки, вы занимаетесь фитнесом? Получилось сбросить лишние килограммы?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Фитнес

Сообщение karina_bogdanova » 41 минуту назад

karina_bogdanova писал(а):Всем привет! Девочки, вы занимаетесь фитнесом? Получилось сбросить лишние килограммы?


Я раньше посещала тренажерный зал, но потом, когда их закрыли на карантин, стала заниматься дома. Меня в этом плане выручает платформа Wispence - https://wispence.com/ru/ Она включает в себя видео-тренировки, программу питания с рецептами приготовления вкусных и полезных блюд, медитацию и аналитику, позволяющую отмечать и отслеживать свое состояние. Я в полном восторге, думаю в тренажерный зал больше и не пойду, с Wispence заниматься гораздо удобнее. :D
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