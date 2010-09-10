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Всем привет! Девочки, вы занимаетесь фитнесом? Получилось сбросить лишние килограммы?

karina_bogdanova писал(а): Всем привет! Девочки, вы занимаетесь фитнесом? Получилось сбросить лишние килограммы?

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