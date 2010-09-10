Фитнес
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Фитнес
Всем привет! Девочки, вы занимаетесь фитнесом? Получилось сбросить лишние килограммы?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Фитнес
karina_bogdanova писал(а):Всем привет! Девочки, вы занимаетесь фитнесом? Получилось сбросить лишние килограммы?
Я раньше посещала тренажерный зал, но потом, когда их закрыли на карантин, стала заниматься дома. Меня в этом плане выручает платформа Wispence - https://wispence.com/ru/ Она включает в себя видео-тренировки, программу питания с рецептами приготовления вкусных и полезных блюд, медитацию и аналитику, позволяющую отмечать и отслеживать свое состояние. Я в полном восторге, думаю в тренажерный зал больше и не пойду, с Wispence заниматься гораздо удобнее.
Re: Фитнес
Силовая тренировка на мышцы в домашних условиях является вполне реальной задачей. Идеальным станет наличие дома турника, пары вот таких разборных гантелей https://www.sport-gym.ru/next.php?pid=7 и скамьи для жима лежа, однако тренироваться можно и с гирями. Также хорошим (а, главное, компактным) инструментом для выполнения упражнений дома являются резиновые жгуты.
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