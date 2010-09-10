Расширение ассортимента
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Расширение ассортимента
Мы продаём рыболовные снасти, но как оказывается ни такой уж у нас богатый ассортимент. Бывает, приходит человек, спрашивает про какой-нибудь товар,а у нас его нет. Так мы теряем покупателей, а значит и доход. Решили расширить наименование товаров, но пока не знаем, где их закупать. Что посоветуете?
Re: Расширение ассортимента
Совет один - не упускать покупателей, а для этого, как Вы правильно заметили, Вам надо иметь в продаже намного больший выбор товаров. Вот тут https://piranya-ltd.ru/market/ можно закупать оптом всё необходимое для рыбалки.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя