Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:39

Мы продаём рыболовные снасти, но как оказывается ни такой уж у нас богатый ассортимент. Бывает, приходит человек, спрашивает про какой-нибудь товар,а у нас его нет. Так мы теряем покупателей, а значит и доход. Решили расширить наименование товаров, но пока не знаем, где их закупать. Что посоветуете?