Расширение ассортимента

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Расширение ассортимента

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:39

Мы продаём рыболовные снасти, но как оказывается ни такой уж у нас богатый ассортимент. Бывает, приходит человек, спрашивает про какой-нибудь товар,а у нас его нет. Так мы теряем покупателей, а значит и доход. Решили расширить наименование товаров, но пока не знаем, где их закупать. Что посоветуете?
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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Расширение ассортимента

Сообщение Companion » Сегодня, 08:50

Совет один - не упускать покупателей, а для этого, как Вы правильно заметили, Вам надо иметь в продаже намного больший выбор товаров. Вот тут https://piranya-ltd.ru/market/ можно закупать оптом всё необходимое для рыбалки.
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