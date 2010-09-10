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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 103 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Чёрная вдова смотреть онлайн (HD) 2020 FGIn Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 10:21



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Основан на комиксе издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли, Доном Рико и художником Доном Хеком.

История Чёрной Вдовы, которая входит в элитную команду "Мстителей".

Её настоящее имя - Наташа Романофф.

В прошлом русская шпионка, которая, после серии сверхсекретных опытов, смогла получить невероятную силу, скорость и ловкость.



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