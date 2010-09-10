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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 103 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Майор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн (HD) 2020 SQsS Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 11:20



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Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…









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Майор Гром: Чумной доктор 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском K0Y46 Майор Гром: Чумной доктор 2020---->>> Майор Гром: Чумной доктор Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…L3kVBsRx Майор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн HD фильм T5hR7IVKiLIS Майор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве uXw6tSLIrVLAW Майор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 oeQjFWHdPn35 Майор Гром: Чумной доктор смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеniZgUМайор Гром: Чумной доктор новые фильмы 2020 года смотреть онлайн 5Fzw5RFnCmO Майор Гром: Чумной доктор смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно hSPJVgAМайор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн качество новые фильмы pD0OzuX7uReq7 Майор Гром: Чумной доктор фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии DrZED7cМайор Гром: Чумной доктор фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино brW4KP0O6Ad2K Майор Гром: Чумной доктор смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн zlkwRLpМайор Гром: Чумной доктор 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском K0Y46 Вернуться к началу

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